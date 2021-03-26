En ucuz akıllı telefonlar! Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

En ucuz akıllı telefon modelleri nedir? Uygun fiyatlı en iyi telefon modelleri hangileri? Piyasada iyi özelliklere ve yüksek performansa sahip telefon modelleri var. Üst seviye telefonlar bu konuda başı çekiyor, ancak bu modelerin fiyatları da her tüketiciye uygun olmuyor. Fiyat/performans modelleri dediğimiz telefonlar burada devreye giriyor. Piyasada uygun fiyata, amiral gemilerine kafa tutabilecek performansa sahip modeller var. Sizler için bu telefonları listeledik. Lafı daha fazla uzatmadan 2000 lira altında olan telefonlara birlikte bakalım.

Bu fiyatların internetteki fiyatlar olduğunu ve farklı satıcılara göre biraz değişebileceğini de belirtelim.