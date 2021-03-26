Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En ucuz akıllı telefonlar! Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

En ucuz akıllı telefonlar! , , ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

Akıllı telefon sahibi olmak artık bir ihtiyaç haline geldi. Bu cihazlar günlük hayatımızı daha da kolaylaştırdı. Mesela faturalarımızı, resmi dairelerde olan işlerimizi telefon üstünden internet aracılığıyla kolaylıkla halledebiliyoruz. Fakat her tüketicinin bütçesi farklı. Üst düzey özelliklere ve performansa sahip modelleri de herkese hitap etmiyor. Fakat piyasada uygun fiyata sahip, özellikleri gayet iyi olan telefonlar var. Sizler için bu telefonları listeledik. Listemizde günlük kullanımda hızlı performans sunan 2000 lira ve altında yer alan telefonlara yer verdik.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:19
En ucuz akıllı telefonlar! Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

En ucuz akıllı telefon modelleri nedir? Uygun fiyatlı en iyi telefon modelleri hangileri? Piyasada iyi özelliklere ve yüksek performansa sahip telefon modelleri var. Üst seviye telefonlar bu konuda başı çekiyor, ancak bu modelerin fiyatları da her tüketiciye uygun olmuyor. Fiyat/performans modelleri dediğimiz telefonlar burada devreye giriyor. Piyasada uygun fiyata, amiral gemilerine kafa tutabilecek performansa sahip modeller var. Sizler için bu telefonları listeledik. Lafı daha fazla uzatmadan 2000 lira altında olan telefonlara birlikte bakalım.

Bu fiyatların internetteki fiyatlar olduğunu ve farklı satıcılara göre biraz değişebileceğini de belirtelim.

En ucuz akıllı telefonlar! Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

GALAXY A10

Fiyat: 2000 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En ucuz akıllı telefonlar! Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

VESTEL VENUS V6

Fiyat: 1.999 TL

En ucuz akıllı telefonlar! Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

GENERAL MOBİLE GM 9 PLUS

Fiyat: 1.999 TL

En ucuz akıllı telefonlar! Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer markaların uygun fiyatlı en iyi modelleri...

TCL 10L

Fiyat: 1.999 TL

SON DAKİKA