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Haberler Galeri En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar
Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:45

En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar en ucuz ikinci el fiyatlarını araştırıyor. Pandemiden dolayı insanlar evine, işine kendi aracıyla gitmek istiyor. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte memleketine veya başka yere kendi otomobiliyle tatile gitmek isteyen kişilerin de sayısı arttı. Bunlar gibi nedenlerden dolayı vatandaşlar uygun fiyatlı araçları merak ediyor. 50 bin altındaki ikinci el otomobiller ilgi görüyor. İşte 50 bin TL altındaki sahibinden satılık en ucuz araçlar...

En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar

Bütçesi sınırlı olan, ancak araç sahibi olmak isteyen tüketiciler en ucuz 2. el otomobillerin peşine düştü. Sahibinden satılık uygun fiyatlı ikinci el araçların fiyatları araştırılıyor. İşte vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ve piyasada satılan en ucuz bazı modelleri...

En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar

FIAT

2012 model Fiat Albea'larda 50 bin liranın altında hasar boya durumuna göre değişen araçlar mevcut. 50 bin lira altında 2013 model Fiat Linea'lar da var.

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En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar

RENAULT

50 bin lira altında 2012 model Renault Symbol de yer alıyor. Vatandaşlar, araç fiyatları yükselince hasarlı ya da boyalı araçları radarına aldı.

En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar

DACIA

2012 model Dacia Logan 50 bin liranın altında fiyatlara da var, 123 bin liraya da! Farklı fiyat seçenekleriyle birçok seçenek sunan Dacia Logan'lara da bakabilirsiniz.

En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar

TATA

2011 model Tata Indigo, 2011 model Tata Marina marka araçlar da 50 bin liranın altında yeni sahiplerini bekliyorlar. Araç ilan sitelerinde seçenekler mevcut.

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