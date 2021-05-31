En ucuz ikinci el otomobiller! İşte sahibinden satılık uygun fiyatlı araçlar

Bütçesi sınırlı olan, ancak araç sahibi olmak isteyen tüketiciler en ucuz 2. el otomobillerin peşine düştü. Sahibinden satılık uygun fiyatlı ikinci el araçların fiyatları araştırılıyor. İşte vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ve piyasada satılan en ucuz bazı otomobil modelleri...