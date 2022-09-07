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Haberler Galeri En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül'de de sürüyor
Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:22

En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül'de de sürüyor

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayında da tüm hızıyla sürüyor. Bazı bankalar emekli promosyonu ödemesini 8 bin TL'ye çıkarırken, bazıları ise geçtiğimiz kampanya döneminde hedeflediği müşteri sayısına ulaştığı için rakamları aşağı çekti. Ek ödemelerle banka promosyonu 10 bin TL'yi buluyor. Öte yandan memurlar ve diğer kamu çalışanlarının banka promosyonları 10 kat artacak. Tüm kurumlarda yeni komisyonlar oluşturuldu ve bu komisyonlar bankalarla görüşüp eski rakamları değiştiriyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül’de de sürüyor

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 42,35 Temmuz zammı aldı. Memur ve memur emeklisi ise aynı dönemde yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber bankalar emekli promosyon yarışına girerek müşteri kazanmak adına ödemeleri artırdı. Emekli promosyonları ek ödemelerle son dönemde 10 bin TL'yi bulurken, memurlar ve diğer kamu çalışanlarının banka promosyonları da 10 kat artacak. Peki emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli?

En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül’de de sürüyor

14 milyon emekli Temmuz zammı ile maaşlarını yüzde 42,35 oranında artışla hesaplarında gördü. Bununla beraber bankalar müşteri kazanmak için emekli promosyon kampanyaları gerçekleştirdi. Ağustos ayında son bulması beklenen kampanyalar Eylül ayı için de yenilendi.

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En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül’de de sürüyor

EMEKLİ PROMOSYONU EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL'Yİ BULUYOR

Özel bankada emekli maaşı taşıma işlemi sonrası promosyon 7 bin TL'nin üzerine çıkarken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül’de de sürüyor
  • Özel bankalar ürünlerin kullanılması
  • Yeni emekli müşterisi getirilmesi
  • Fatura ödenilmesi gibi birçok şart karşılığında yüksek promosyon ödüyor
  • Ek ödemelerle emekli promosyonu 10 bin TL'yi buluyor.
En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül’de de sürüyor

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TEMMUZ ZAM ORANI YÜZDE 42'Yİ AŞTI

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleştiği Temmuz zam döneminde, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 42,35, memur emekli maaşları ise yüzde 41,69 zam aldı. Maaşlara yapılan yüksek zamlar bankaların müşteri kazanım iştahını kabarttı. Bununla beraber emekli promosyon kampanyaları kızıştı.

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