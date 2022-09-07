Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayında da tüm hızıyla sürüyor. Bazı bankalar emekli promosyonu ödemesini 8 bin TL'ye çıkarırken, bazıları ise geçtiğimiz kampanya döneminde hedeflediği müşteri sayısına ulaştığı için rakamları aşağı çekti. Ek ödemelerle banka promosyonu 10 bin TL'yi buluyor. Öte yandan memurlar ve diğer kamu çalışanlarının banka promosyonları 10 kat artacak. Tüm kurumlarda yeni komisyonlar oluşturuldu ve bu komisyonlar bankalarla görüşüp eski rakamları değiştiriyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...