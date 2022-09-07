Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:22

En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekliye 10 bin lira ve memura 10 kat banka promosyonu! Emekli promosyon kampanyaları Eylül'de de sürüyor

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayında da tüm hızıyla sürüyor. Bazı bankalar emekli promosyonu ödemesini 8 bin TL'ye çıkarırken, bazıları ise geçtiğimiz kampanya döneminde hedeflediği müşteri sayısına ulaştığı için rakamları aşağı çekti. Ek ödemelerle banka promosyonu 10 bin TL'yi buluyor. Öte yandan memurlar ve diğer kamu çalışanlarının banka promosyonları 10 kat artacak. Tüm kurumlarda yeni komisyonlar oluşturuldu ve bu komisyonlar bankalarla görüşüp eski rakamları değiştiriyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...