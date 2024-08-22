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Haberler Galeri Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:39

Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkanlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayarak 17 Ağustos'ta Türkiye'de toplam ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaştığını belirtti. Bakan Bayraktar "Doğal gazda da bu ay içerisinde üretim rekoruna imza attık. 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık." dedi.

Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldı.

Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız

"HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık." ifadelerini kullandı.

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Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız

"DOĞAL GAZDA DA REKOL KIRILDI"

Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu." bilgisini paylaştı.

Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız

"ÜRETİMİMİZİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ"

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkanlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız." değerlendirmesini yaptı.

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