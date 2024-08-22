Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız

"DOĞAL GAZDA DA REKOL KIRILDI"

Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu." bilgisini paylaştı.