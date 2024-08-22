Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:39
Enerjide çifte rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkanlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayarak 17 Ağustos'ta Türkiye'de toplam ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaştığını belirtti. Bakan Bayraktar "Doğal gazda da bu ay içerisinde üretim rekoruna imza attık. 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık." dedi.