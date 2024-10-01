Giriş Tarihi: 01.10.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
07:45
Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ekim ayında elektrik ve doğalgaza zam yapmama kararı aldığı öğrenildi. Kışa zamsız girileceğine ilişkin sinyali geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" sözleriyle vermişti.