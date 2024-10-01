Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek

Benzer şekilde doğalgazda ise 1000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken yüzde 70'i yani 700 lirasını devlet karşılıyor. 2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme tutarı 280 milyar lirayı aşarken, 2024 yılı geneli için ise faturalara 584 milyar liralık bir destek verilecek.



