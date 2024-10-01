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Haberler Galeri Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek
Giriş Tarihi: 01.10.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 07:45

Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ekim ayında elektrik ve doğalgaza zam yapmama kararı aldığı öğrenildi. Kışa zamsız girileceğine ilişkin sinyali geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" sözleriyle vermişti.

BARIŞ ŞİMŞEK
Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektriğe, BOTAŞ'ın ise doğalgaza ekimde zam yapmama kararı aldığı öğrenildi. Böylece yaklaşan kış öncesinde vatandaşın cebini rahatlatacak bir adım atılmış oldu.

Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek

DESTEK 584 MİLYARA ULAŞACAK

Dünya, son yıllarda Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile yüksek enerji faturaları ile karşı karşıya kalırken, Türkiye'de ise alınan önlemlerle faturaların en düşük düzeyde kalması sağlandı. Türkiye'de uygulanan sübvansiyonlarla elektrik ve doğalgaz faturalarına milyarlarca liralık destekte bulunuldu.

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Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek

Bu ay itibarıyla halen uygulamada olan desteklemelerle vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1.000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını ise devlet karşılıyor.

Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek

Benzer şekilde doğalgazda ise 1000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken yüzde 70'i yani 700 lirasını devlet karşılıyor. 2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme tutarı 280 milyar lirayı aşarken, 2024 yılı geneli için ise faturalara 584 milyar liralık bir destek verilecek.

Enerjide kışa zamsız giriliyor! Elektrik ve doğalgaza zam yok: Faturalara 584 milyar TL destek verilecek

3.7 MİLYON HANEYE DOĞRUDAN DESTEK

Tüm kesimlere enerji desteği veren Hükümet, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle bu yıl toplam 3 milyon 721 bin ihtiyaç sahibi haneye "Elektrik tüketim desteği" verecek.

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