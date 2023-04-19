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Haberler Galeri Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:44

Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

Türkiye 'Enerjide tam bağımsızlık' hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Zonguldak'ta karaya çıkarılacak Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala test için yakılan gaz geceyi aydınlattı. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki test alevleri 15 metre yüksekliğe ulaşırken gazın karadaki alevleri ilk kez göründü. Karadeniz doğal gazının karaya ulaşması nedeniyle yarın saat 20.23'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlenecek.

Muhammed UZUN
Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

Her şey bir hayalle başladı ve o hayal gerçek oldu. Türkiye artık doğalgazına kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2020'de müjdelediği Karadeniz gazı, yarın resmi törenle karaya taşınıyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

"HER YIL KUYU KAZACAĞIZ"

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2017'de, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda, "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" dedi. Böylece Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu başladı.

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Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

ENERJİDE BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ

Tüm yaptırım tehditlerine rağmen daha o günlerde yerli sondaj filosu kuruldu. Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke konumuna getirecek stratejik adımlar ise bir bir hayata geçirildi. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri'nde, "Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız" ifadelerini kullanan Albayrak, Türkiye'yi enerjide başka bir boyuta taşıdı.

Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

BAĞIMSIZLIĞA GİDEN İLK GEMİ: FATİH

Türkiye, ilk sondaj gemisine kavuştu. Tarihi gemiye 'Fatih' ismi verildi. Üzerinde al bayrak bulunan Fatih, zaman kaybetmeden görev yerine Akdeniz'e gönderildi. Ardından Yavuz ve sırasıyla Kanuni, Abdülhamid Han envantere girdi.

Karadeniz gazının ilk alevleri geceyi aydınlattı | Video

Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

"TÜRKİYE, ÖZELLİKLE PETROL VE GAZ NOKTASINDA SEVİNÇLİ VE MUTLU HABERLER DUYACAK"

Albayrak'ın, "2020'li yıllarda inşallah Türkiye, özellikle petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak" sözleri gerçek oldu. Müjde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Ağustos 2020'de verildi. Müjdelerin arkası kesilmedi. 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. 135 milyar metreküplük keşifle ise rezerv 540 milyar metreküpe çıktı.

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