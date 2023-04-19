Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

Türkiye 'Enerjide tam bağımsızlık' hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Zonguldak'ta karaya çıkarılacak Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala test için yakılan gaz geceyi aydınlattı. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki test alevleri 15 metre yüksekliğe ulaşırken gazın karadaki alevleri ilk kez göründü. Karadeniz doğal gazının karaya ulaşması nedeniyle yarın saat 20.23'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlenecek.