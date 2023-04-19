Enerjide tam bağımsız Türkiye! Karadeniz gazı geceyi aydınlattı: Müjdeler peş peşe gelecek

ENERJİDE BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ

Tüm yaptırım tehditlerine rağmen daha o günlerde yerli sondaj filosu kuruldu. Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke konumuna getirecek stratejik adımlar ise bir bir hayata geçirildi. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri'nde, "Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız" ifadelerini kullanan Albayrak, Türkiye'yi enerjide başka bir boyuta taşıdı.