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Haberler Galeri Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 enflasyon beklenti anketini açıkladı!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:57

Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 enflasyon beklenti anketini açıkladı!

Mayıs ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaşlarından asgari ücrete ve kira artışına kadar birçok ücreti yakından ilgilendiren bu oranın Haziran ayında TÜİK tarafından açıklanacağı biliniyor. Öte yandan Merkez Bankası konuya ilişkin beklenti anket sonuçlarını duyurdu. Bu noktada ise vatandaşlar "Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklenti anketi sonuçları nasıl?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mayıs ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklentileri ile ilgili tüm detaylar ve Merkez Bankası açıklaması...

Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 enflasyon beklenti anketini açıkladı!

Mayıs ayı enflasyon verisi için adeta geri sayım başladı. Birçok ücrete Temmuz ayında uygulanacak zam oranında belirleyici etken olan enflasyonun Mayıs ayında ne olacağı merak konusu. Öte yandan Merkez Bankası konuya ilişkin beklenti anketi sonuçlarını da duyurdu. Bu noktada ise "Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklenti anketi sonuçları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Kesin açıklama; TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da gelecek. Peki, Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanak, beklenti nedir? İşte detaylar...

Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 enflasyon beklenti anketini açıkladı!

2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

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Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 enflasyon beklenti anketini açıkladı!

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 enflasyon beklenti anketini açıkladı!

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.

Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2022 enflasyon beklenti anketini açıkladı!

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK

4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU

Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.

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