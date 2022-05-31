Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 13:46

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Mayıs ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaşlarından asgari ücrete ve kira artışına kadar birçok ücreti yakından ilgilendiren bu oranın Haziran ayında TÜİK tarafından açıklanacağı biliniyor. Öte yandan Merkez Bankası konuya ilişkin beklenti anket sonuçlarını duyurdu. Bu noktada ise vatandaşlar "Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklenti anketi sonuçları nasıl?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mayıs ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklentileri ile ilgili tüm detaylar ve Merkez Bankası açıklaması...