Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 13:46

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Mayıs ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaşlarından asgari ücrete ve kira artışına kadar birçok ücreti yakından ilgilendiren bu oranın Haziran ayında TÜİK tarafından açıklanacağı biliniyor. Öte yandan Merkez Bankası konuya ilişkin beklenti anket sonuçlarını duyurdu. Bu noktada ise vatandaşlar "Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklenti anketi sonuçları nasıl?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mayıs ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklentileri ile ilgili tüm detaylar ve Merkez Bankası açıklaması...

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Mayıs ayı enflasyon verisi için adeta geri sayım başladı. Birçok ücrete Temmuz ayında uygulanacak zam oranında belirleyici etken olan enflasyonun Mayıs ayında ne olacağı merak konusu. Öte yandan Merkez Bankası konuya ilişkin beklenti anketi sonuçlarını da duyurdu. Bu noktada ise "Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklenti anketi sonuçları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Kesin açıklama; TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da gelecek. Peki, Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanak, beklenti nedir? İşte detaylar...

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK

4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU

Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.

SON DAKİKA