Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
09:08
Enflasyonla mücadelede geleceğe hazırlık! 'Ekonomik programı net bir şekilde destekliyoruz'
Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler, bugünkü yazısında uzun bir aradan sonra sessizliğini INBUSINESS'a bozan Yaşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar'ın ropörtajına dair değerlendirmelerini kaleme aldı. Güler, yazısında stratejik planlarının kapsamını 'Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine üzerine düşeni yaparak katkı sağlamak' şeklinde özetleyen Yaşar'ın, ekonomik program ve enflasyon mücadeleye ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dikkat çekti.