Enflasyonla mücadelede geleceğe hazırlık! ’Ekonomik programı net bir şekilde destekliyoruz’

Gelecek 50 yıla hazırlanmanın yolunu ise 'Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine üzerine düşeni yaparak katkı sağlamak' şeklinde özetleyen Feyhan Yaşar'dan bu konuyu biraz daha açmasını istedim. Uzun bir aradan sonra sessizliğini INBUSINESS'a bozan Feyhan Yaşar'ın anlattıkları şöyle: "Enflasyonla mücadele tüm kesimlerin katılması gereken bir süreç. Gerçeği kabullenip hep beraber el birliğiyle bu süreci atlatmaya bakacağız. Çünkü bu durum tüm sektörleri etkiliyor. Fiyat istikrarı olmadığında hiçbir sektör diğerinden daha iyi olamaz. Yüksek faiz de ister istemez işletme sermayesi kullanımını, stok yönetimini etkiliyor. Pandemi ve ardından gelen büyük depremin bize ek yükleri oldu. Bütün bunların farkındayız ve bu yüzden ekonomik programı net bir şekilde destekliyoruz." 2024'ü 'büyümelerin biraz geriye çekileceği' bir yıl olarak niteleyen Feyhan Yaşar, benzer şekilde Holding'in de bütçesinin biraz altında olduğunu söyledi. Bunun sürpriz olmadığını belirtti ve "Enflasyon düşerken herkes fedakârlık yapmak zorunda. Biz de grup olarak bu mücadelede üzerimize düşeni yaptık. Yeter ki enflasyon düşsün, Türkiye normal değerlerine gelsin."