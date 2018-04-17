“Eşimden ayrılırım, cep telefonumdan ayrılmam!”

İNTERNETTE YAPILAN AKTİVİTELER EĞİTİME, CİNSİYETE VE YAŞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR
Eğitim seviyesi yüksek bireyler interneti araştırma yapmak, haber okumak, e-postalarını takip etmek ve alışveriş yapmak için kullanırken, 18-24 yaş arası yeni nesil genç kuşak interneti daha çok eğlence amaçlı kullanıyorlar. Oyun oynamak, mesajlaşmak, video izlemek ve müzik dinlemek gibi yeni kuşağın internet kullanımları daha keyifli aktivitelerden oluşuyor. Sosyal medya kullanımına baktığımızda ise biz Türklerin geleneksel sosyalleşme yönümüzü online ortama da taşıdığımızı gösteriyor. Zira sosyal medya deyince akan sular duruyor ve herkes az ya da çok, o ya da bu sosyal medya kanalını mutlaka kullanıyor. En popüler mecra ise Facebook. Ama kadınlarımız farklarını sosyal medyada da ortaya koyuyor; Instagram kadınlar arasında yüksek popülariteye sahip.