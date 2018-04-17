“Eşimden ayrılırım, cep telefonumdan ayrılmam!”

Aslında araştırma sonuçları dijitalleşme açısından değerlendirildiğinde, mobil ürün ve hizmetler sunabilen yerli ve yabancı firmalar için Türkiye bir fırsatlar kapısı. Bu kapıyı aralamak için de tüketiciler kadar şirketlerin de bu dijital dönüşüme uyum sağlamaları gerekiyor. İnternet kullananlar arasında online alışveriş yapma, finansal işlemler için internet kullanımının yaygın olduğu söylenebilir. Burada daha çok aşılması gereken nokta, her ne kadar Mastercard gibi güvenliği sunduğu her hizmetin ve çözümün temeline koyan kurumsal şirketler olsa da, internet kullanmayanlar ya da interneti online işlemler için kullanmayanlar arasında güvenlik konusunun en önemli endişe olarak karşımıza çıkması.

Dolayısıyla güvenli ödeme çözümleri sunan e-ticaret siteleri ise rekabette daha avantajlı olacak gibi görünüyor. Bu güven sorunu da internet kullanıcılarının bilinçlendirilmesinin yanı sıra küçük firmalara da güvenliği sağlamanın önemini anlatmakla aşılabilir.