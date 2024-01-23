Giriş Tarihi: 23.01.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
06:45
Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık
Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik, sigorta sistemine yönelik adımlar bir bir devreye alınıyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yeni asgari ücretle beraber 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının 2 bin 133 lirası devlet tarafından karşılanacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 6 bin 400 lira yerine 4 bin 267 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 25 bin 600 lira olacak.