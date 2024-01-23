Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık

Ev kadınlarının emekliliğini destek için isteğe bağlı ödeyecekleri sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (20 bin 2 lira) yüzde 32'sini, en yüksek bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor. Aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira olacak. Yasal düzenleme yapılması durumunda en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının priminin 2 bin 133 lirasını devlet karşılayacak.

