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Haberler Galeri Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık
Giriş Tarihi: 23.01.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 06:45

Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık

Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik, sigorta sistemine yönelik adımlar bir bir devreye alınıyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yeni asgari ücretle beraber 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının 2 bin 133 lirası devlet tarafından karşılanacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 6 bin 400 lira yerine 4 bin 267 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 25 bin 600 lira olacak.

HAZAL ATEŞ
Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık

Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal politikaları güçlendirecek, ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da ev kadınlarına prim desteğinde Orta Vadeli Programı işaret ederek gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık

Emeklilik yaşının kadınlarda anne olma, çocuk sayısına göre aşağı çekilmesi, çalışan annelere yıpranma payı ile hem yaş koşulu hem prim desteği verilmesi başlıkları seçenekler arasında yer alıyor.

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Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık

Ev kadınlarının emekliliğini destek için isteğe bağlı ödeyecekleri sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (20 bin 2 lira) yüzde 32'sini, en yüksek bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor. Aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira olacak. Yasal düzenleme yapılması durumunda en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının priminin 2 bin 133 lirasını devlet karşılayacak.

Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık


18 YAŞINI DOLDURMAK ZORUNLU
Ev kadınları doğum borçlanması, vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak, sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterli.

Ev kadınlarına yılda 25 bin 600 liralık prim desteği! Emekli olmak isteyenlere büyük kolaylık

Ev kadınları emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

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