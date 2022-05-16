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Haberler Galeri Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?"
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:16

Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?"

Evde bakım maaşı – parası ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Evinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu ve bu kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanmakta olan bu ödenekle ilgili olarak beklenen açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. "16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da ödemelerinin ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatması öngörülüyordu. Peki, Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte tüm detaylar...

Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi gündeme taşındı. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "16 Mayıs 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelere ilişkin sorgulamalarını yapabiliyor. İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Yanık açıklamasında ayrıca, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" ifadelerini de kullandı.

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Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

YATAN İLLER LİSTESİ

Balıkesir, Osmaniye, Çanakkale, Ordu, Tokat, Bolu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Bursa, Diyarbakır, Konya, Ankara, Adana, Bilecik, Karabük, Samsun, Aksaray, Kayseri, Antalya, Batman, Sakarya, Kırıkkale,Şanlıurfa,Afyonkarahisar, Uşak,Gaziantep,Kars,Erzurum, Niğde, Kırşehir, Mersin

Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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