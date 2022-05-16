Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:16

Evde bakım maaşı ödemeleri başladı! 16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?"

Evde bakım maaşı – parası ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Evinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu ve bu kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanmakta olan bu ödenekle ilgili olarak beklenen açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. "16 Mayıs 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da ödemelerinin ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatması öngörülüyordu. Peki, Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte tüm detaylar...