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Haberler Galeri Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 18:14

Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...

Evini yenilemek isteyen yüz binler için dikkat çeken detaylar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbullulara kampanyaya katılma çağrısı yaptı. Peki Yarısı Bizden kampanyasına nasıl katılım sağlanır? Kimler Yarısı Bizden kampanyasında yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...

İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvurular sürüyor.

Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbullulara kampanyaya katılma çağrısı yaptı.

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Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...

Bakan Kurum, "Ulviye Hanım, Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandı, evini yeniledi. Artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara da bir çağrısı var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda" ifadelerini kullandı.

Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...

Kampanya kapsamında bakanlık her hak sahibinin konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteği sağlıyor.

İşte Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...

15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabiliyor

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