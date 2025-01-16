Giriş Tarihi: 16.01.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
18:14
Evini yenilemek isteyenlere devletten 1.5 milyonluk destek! İşte tüm detaylar...
Evini yenilemek isteyen yüz binler için dikkat çeken detaylar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbullulara kampanyaya katılma çağrısı yaptı. Peki Yarısı Bizden kampanyasına nasıl katılım sağlanır? Kimler Yarısı Bizden kampanyasında yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...