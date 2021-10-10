Giriş Tarihi: 10.10.2021
09:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
09:31
Evlenmek isteyenlere çifte destek! Ödeme peşin yapılıyor
Türkiye'de mevzuata göre evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılırken, ayrıca evlenme niyetiyle hesap açanlara da devlet destek sunuyor. İşte evlenmek isteyenleri ilgilendiren haberin detayları...
Sosyal güvenlik yasalarımıza göre evlenen ya da evlilik hazırlığı yapan gençlere önemli destekler var. Genel adıyla çeyiz desteği olarak niteleyeceğimiz bu destekleri ikiye ayırmak mümkün.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre Birincisini babasını kaybetmiş kız çocukları evlenirken kendilerine ödenen 24 maaşlık destek oluşturuyor. Burada yetim maaşı almak gibi bir sınır söz konusu.
İkincisi ise hemen herkesin faydalanabileceği bir çeyiz hesabı desteği. Burada da bankalara açılacak bir hesap üzerinden devletin ödemeleri söz konusu. Dilerseniz her iki desteğe de kısaca bakalım.
ÖDEME PEŞİN YAPILIYOR
Babası vefat etmiş ve yetim maaşı alan kız çocuklarının yararlandığı bir destek türü olarak uygulanıyor. Burada babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikten sonra SGK'ya müracaat ettiklerinde kendilerine aldıkları maaşın 24 katı kadar bir ödeme yapılıyor.
Örneğin 2000 TL yetim maaşı alan bir kız çocuğuna 48 bin lira çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para iki yıllık maaşın peşin ödemesi şeklinde uygulanıyor.