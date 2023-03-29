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Haberler Galeri EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 12:28

EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Antalya'da 57 bin 120 başvurudan 4 bin 900'ünün aylık bağlama işlemi gerçekleştirildi.

EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Antalya'da 57 bin 120 başvurudan 4 bin 900'ünün aylık bağlama işlemi gerçekleştirildi.

EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

2 MİLYON 250 BİN SİGORTALININ EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPMASI BEKLENİYOR

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerindeki telaşı devam ediyor. Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı. Antalya'da ise 28 Mart itibarıyla 57 bin 120 başvurudan 4 bin 900'ünün aylık bağlama işlemi gerçekleştirildi.

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EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

SGK MÜDÜRLÜKLERİNDE 'EYT' TELAŞI

Antalya'da EYT kapsamında 100 bin sigortalının emeklilik için başvuru yapmasının beklendiğini anlatan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, "İl Müdürlüğü olarak 28 Mart itibarıyla 57 bin 120 civarında EYT kapsamında başvuru aldık. Antalya'da emeklilikte yaşa takılanların sayısı 100 bin civarında. Önümüzdeki süreçte de başvurular devam edecek. Aylık bağlanması için yoğun çalışma içerisindeyiz. Talepler alındıktan sonra emeklilik servisimiz fazla mesai yaparak, hafta sonu çalışarak, başvuru sahiplerinin aylıklarını bağlayıp maaşlarını almalarına olanak sağlama gayretinde" diye konuştu.

EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

'HAK KAYBI OLMAYACAK'

Başvuru yapanlara aylık bağlanma süreci hakkında bilgi veren Ablay, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız talep tarihini takip eden ay başından itibaren hak kazanılmış oluyor. 3 Mart ile 31 Mart arasındaki başvuruda hak kaybı açısından fark yok. 1 Nisan itibarıyla aylık hak edilmiş olacak. Yoğunluk ve fiziki kapasitemizden kaynaklı aylıklarda sarkma olsa da sigortalımızın hak kaybı olmayacak. Birikmiş şekilde aylıklar ödenecek. Yoğunluk çok fazla. Tüm gayretimizle başvuruları alıp, aylık ödenmesi için çalışmalarımız sürüyor."

EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

KAPASİTENİN 5 KAT FAZLASI İŞLEM YAPILDI

İl müdürlüğünün ayda 1000 civarında aylık bağlama kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ablay, çalışanların emeklilik için başvuranların işlemlerini tamamlamak için özveriyle çalıştığını anlatarak, şunları söyledi:

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