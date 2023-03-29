EYT başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

'HAK KAYBI OLMAYACAK'

Başvuru yapanlara aylık bağlanma süreci hakkında bilgi veren Ablay, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız talep tarihini takip eden ay başından itibaren hak kazanılmış oluyor. 3 Mart ile 31 Mart arasındaki başvuruda hak kaybı açısından fark yok. 1 Nisan itibarıyla aylık hak edilmiş olacak. Yoğunluk ve fiziki kapasitemizden kaynaklı aylıklarda sarkma olsa da sigortalımızın hak kaybı olmayacak. Birikmiş şekilde aylıklar ödenecek. Yoğunluk çok fazla. Tüm gayretimizle başvuruları alıp, aylık ödenmesi için çalışmalarımız sürüyor."