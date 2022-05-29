Giriş Tarihi: 29.05.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 17:29

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT'de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT'de son durum

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi 3600 ek gösterge ve memura yeni haklar meselesinin çözüme kavuşmasının ardından öncelikli gündeme girecek. Yaz ayları yaklaşırken EYT düzenlemesi ve çalışması yine en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'Hepsi dosya dosya önümüzde' açıklaması emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandırdı. Bununla beraber EYT için erkekte 9.000 gün, kadında ise 7.200 gün yeni formül olarak ön plana çıkarken, bunun yanında yaş şartı da kuvvetli ihtimaller arasında yer alıyor.