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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT'de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT'de son durum
Giriş Tarihi: 29.05.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 17:29

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT'de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT'de son durum

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi 3600 ek gösterge ve memura yeni haklar meselesinin çözüme kavuşmasının ardından öncelikli gündeme girecek. Yaz ayları yaklaşırken EYT düzenlemesi ve çalışması yine en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'Hepsi dosya dosya önümüzde' açıklaması emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandırdı. Bununla beraber EYT için erkekte 9.000 gün, kadında ise 7.200 gün yeni formül olarak ön plana çıkarken, bunun yanında yaş şartı da kuvvetli ihtimaller arasında yer alıyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT’de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT’de son durum

Son dakika haberleri...Memurlar için yapılacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündemine girecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak çalışmaların 6 adımlı çözüm rotasında ele alınması bekleniyor.

  • EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarda emekli olacak?
  • EYT şartları neler?
  • EYT düzenlemesi için hangi formüller masada?

İşte tüm bu soruların cevapları ile beraber EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT’de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT’de son durum

SON DAKİKA EYT HABERLERİ | EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDAN SONRA MASAYA GELECEK

Çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge çalışmasının taslak ve metninin Mayıs bitmeden kamuoyu ile paylaşılması, bununla beraber de Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Temmuz sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

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EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT’de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT’de son durum

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT’de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT’de son durum

'SÖZLEŞMELİ MEMUR, EYT MESELESİ HEPSİ DOSYA DOSYA ÖNÜMÜZDE'

3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni gelişme kritik tarih! EYT’de 6 adımlı çözüm haritası ve masadaki formüller: İşte EYT’de son durum

EYT'YE 6 ADIMDA ÇÖZÜM HARİTASI

2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:

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