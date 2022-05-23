Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:41

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT'de son durum ne?

Son dakika haberi...Yaz ayları yaklaşırken, emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Hükümetin 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar meselesinin ardından EYT düzenlemesi ve çalışmalarını öncelikli gündeme alması bekleniyor. Öte yandan EYT düzenlemesi için 7.200 gün 9.000 gün formülü öne çıktı. Bakan Bilgin, yapılacak olan düzenlemelerin adım adım ele alınarak çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek, 'Hepsinin dosyası önümüzde' vurgusunu yaptı. Özellikle Temmuz ayından sonra öncelikli gündeme girmesi beklenen EYT çalışması için hangi formüller masada? EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte EYT'de son durum...