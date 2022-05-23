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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT'de son durum ne?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:41

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT'de son durum ne?

Son dakika haberi...Yaz ayları yaklaşırken, emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Hükümetin 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar meselesinin ardından EYT düzenlemesi ve çalışmalarını öncelikli gündeme alması bekleniyor. Öte yandan EYT düzenlemesi için 7.200 gün 9.000 gün formülü öne çıktı. Bakan Bilgin, yapılacak olan düzenlemelerin adım adım ele alınarak çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek, 'Hepsinin dosyası önümüzde' vurgusunu yaptı. Özellikle Temmuz ayından sonra öncelikli gündeme girmesi beklenen EYT çalışması için hangi formüller masada? EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT’de son durum ne?

Son dakika haberleri...Memurlar için yapılacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Özellikle Temmuz ayından sonra EYT çalışması için yapılacak çalışmalar hız kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor.

Öte yandan kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıktı. İşte EYT son dakika gelişmeleriyle beraber tüm detaylar...

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT’de son durum ne?

EYT SON DAKİKA HABERİ | YAZ DÖNEMİNDE EYT ÇALIŞMASI HIZ KAZANACAK

3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınacakken, yaz döneminde sözleşmeli memurlara yeni haklar ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar hız kazanacak.

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EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT’de son durum ne?

EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT’de son durum ne?

HAZIRLIKLAR NASIL İLERLEYECEK?

3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

EYT SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yol haritası: 9.000 ve 7.200 gün reçetesi! EYT’de son durum ne?

Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor.

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