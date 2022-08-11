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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası için en net tarih! İkili görüşme sonrası belli oldu: Eksik primi olanlar ne yapacak?
Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 12:16

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası için en net tarih! İkili görüşme sonrası belli oldu: Eksik primi olanlar ne yapacak?

Son dakika haberleri...Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Bakan Bilgin çözüm için tarih verirken, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" bildirdi. Peki gündeme gelen EYT formülleri neler? Eksik primi olanlar ne yapacak? EYT şartları neler olacak? İşte EYT'de son durum ve yol haritası...

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası için en net tarih! İkili görüşme sonrası belli oldu: Eksik primi olanlar ne yapacak?

Son dakika haberi...Ankara'da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası için en net tarih! İkili görüşme sonrası belli oldu: Eksik primi olanlar ne yapacak?

EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT'nin 2022 yılı sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası için en net tarih! İkili görüşme sonrası belli oldu: Eksik primi olanlar ne yapacak?

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Heyette yer alan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik "Önceki gün HAK-İŞ Konfederasyonu ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile görüştük, desteklerini aldık. Ayrıca, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldik" dedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası için en net tarih! İkili görüşme sonrası belli oldu: Eksik primi olanlar ne yapacak?

"EYT'DE ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ ÇOK OLUMLU GEÇTİ"

Çelik, "Biz de EYT içerisinde bulunan, stajından Aylık Bağlama Oranına (ABO), kadın doğum borçlanmasından Bağ-Kur prim borçlanmasına kadar bütün konuları anlatarak bu işin çözümünü dile getirdik. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti" açıklamasında bulundu.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT yasası için en net tarih! İkili görüşme sonrası belli oldu: Eksik primi olanlar ne yapacak?

"EYT'NİN ARALIK AYI İÇİNDE ÇÖZÜLECEĞİ ORTADA"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Çelik "EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk" dedi.

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