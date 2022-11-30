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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: EYT'liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:00

EYT SON DAKİKA: EYT'liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılan EYT yasası tasarısında sona gelindi. Aralık'ta Meclis'te görüşülmesi beklenen EYT yasası ile Ocak'ta emeklilik işlemleri başlayacak. İlk emekli maaşı ise Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Öte yandan emekilik hakkı kazananlar için de 8 bin lirayı bulan emekli promosyon imkanı doğacak.

FARUK ERDEM
EYT SON DAKİKA: EYT’liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili süreçte sona gelindi. Aralık'ta Meclis'te görüşülmesi beklenen yasa ile Ocak'ta emeklilik işlemleri başlayacak. İlk maaşlar Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Toplu paralar Mart'ta ödenmeye başlarken 8 bin lirayı bulacak promosyon da hesaplara geçecek.

EYT SON DAKİKA: EYT’liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı

MEMURLARIN GELİRLERİNDE EK ARTIŞ

Çalışma hayatındaki devrim niteliğindeki değişikliklerde takvim işlemeye devam ediyor. 2022 yılının Ocak ayında emekliler ve memurlara ek zamlarla ilgili başlayan maraton Haziran ayında ikinci asgari ücretin belirlenmesi, ardından emekli memurlara ek artış getirecek 3600 ek gösterge yasasının çıkmasıyla devam etti.

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EYT SON DAKİKA: EYT’liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Bu yeniliklerin ardından görüşmeleri devam eden sözleşmelinin kadro konusu da çözüldü. Yaklaşık 424 bin sözleşmeli süreye bakılmadan kadroya kavuşmuş olacak. sosyal mali hakları değişecek. Bu yasanın da Aralık ayında Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA: EYT’liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı

ARALIK AYI GÜNDEM YOĞUN

Bununla birlikte 90 bin taşerona kadro ve geçici işçilerle ilgili süreçte tamamlanacak. Aralık ayında ayrıca yeni asgari ücret belirlenecek emekliler ve memurların zam oranlarıyla ilgili çalışmalar yapılacak.

EYT SON DAKİKA: EYT’liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı

EYT YASA TASARISI ARALIK'TA MECLİS'TE OCAK'TA YÜRÜRLÜLÜKTE

Bu sürecin bir ayağını da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi oluşturuyor. Bu düzenlemenin de çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme kabinede görüşüldükten sonra yine Aralık ayında Meclis'e gelerek yasalaşma sürecine girecek.

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