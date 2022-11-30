Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili süreçte sona gelindi. Aralık'ta Meclis'te görüşülmesi beklenen yasa ile Ocak'ta emeklilik işlemleri başlayacak. İlk maaşlar Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Toplu paralar Mart'ta ödenmeye başlarken 8 bin lirayı bulacak promosyon da hesaplara geçecek.