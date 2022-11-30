Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
16:00
EYT SON DAKİKA: EYT'liler çifte ödeme alacak! 8 bin lirayı buluyor: Emeklilik yaşa takılanlar için emekli promosyonu fırsatı
EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılan EYT yasası tasarısında sona gelindi. Aralık'ta Meclis'te görüşülmesi beklenen EYT yasası ile Ocak'ta emeklilik işlemleri başlayacak. İlk emekli maaşı ise Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Öte yandan emekilik hakkı kazananlar için de 8 bin lirayı bulan emekli promosyon imkanı doğacak.