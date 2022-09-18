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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?
Giriş Tarihi: 18.09.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 10:57

EYT SON DAKİKA: EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?

Son dakika EYT haberleri...3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı. EYT'liler için hazırlıkları yapılan yasayla milyonların sorunu çözülecek. EYT'liler emekli maaşları ise tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönemde hesaplanarak tespit edilecek.

EYT SON DAKİKA: EYT’linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışma grubu kuruldu.

EYT SON DAKİKA: EYT’linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.

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EYT SON DAKİKA: EYT’linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını sürdürüyor.

EYT SON DAKİKA: EYT’linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?

Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması beklenirken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı merak ediliyor.

EYT SON DAKİKA: EYT’linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?

TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.

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