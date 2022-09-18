Giriş Tarihi: 18.09.2022 10:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2022
10:57
EYT SON DAKİKA: EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı! Emekli maaşları nasıl tespit edilecek?
Son dakika EYT haberleri...3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı. EYT'liler için hazırlıkları yapılan yasayla milyonların sorunu çözülecek. EYT'liler emekli maaşları ise tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönemde hesaplanarak tespit edilecek.