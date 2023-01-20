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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu
Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:39

EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu

Son dakika EYT haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası taslağı önümüzdeki hafta TBMM'ye geliyor. AK Parti'den yeni açıklama geldi. EYT düzenlemesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından EYT kanun teklifi Şubat ayı içerisinde Meclis Genel Kurulu'na gidecek. Mart ayında ise EYT'lilerin ilk maaşlarını alacak. Son dönemin en çok merak edilen konusu ise 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu oldu. İşte 4A-4B-4C'li sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı hesaplama robotunu aktif hale getirdi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu

Son dakika haberler...Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te yasalaştı. Sıra emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesine geldi. EYT yasası artık Meclis'in birinici öncelikli gündemi haline geldi. Milyonlarca EYT'li 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt aramaya başladı.

EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu

AK PARTİ YASALAŞMA TARİHİNİ AÇIKLADI

AK Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında "EYT'yi Şubat'ta yasalaştırıp maaşların Mart ayında alınmasına yönelik takvimi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu

EYT YASASI TASLAĞI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE

Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla milyonların sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem halini alan sözleşmeliye kadro kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Meclis'in öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bulunuyor. EYT kanun teklifi önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelecek.

EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu

İLK EMEKLİ MAAŞI MART AYINDA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. 5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. İlk emekli maaşları ise Mart ayında hesaplanmaya başlanacak.

EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5.500 TL OLDU

EYT'lilerin en çok merak ettiği konuların başında 2023 emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiydi. Ocak 2023 emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak yasalaştı. En düşük emekli maaşı ise Ocak-Temmuz dönemi için 5.500 TL olarak belirlendi. Böylece EYT yasası ile emekli olacakların alacağı en düşük maaş 5.500 TL oldu.

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