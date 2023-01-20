EYT SON DAKİKA: AK Parti yasalaşma tarihini açıkladı! SGK erişime açtı: Ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama robotu

Son dakika EYT haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası taslağı önümüzdeki hafta TBMM'ye geliyor. AK Parti'den yeni açıklama geldi. EYT düzenlemesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından EYT kanun teklifi Şubat ayı içerisinde Meclis Genel Kurulu'na gidecek. Mart ayında ise EYT'lilerin ilk maaşlarını alacak. Son dönemin en çok merak edilen konusu ise 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu oldu. İşte 4A-4B-4C'li sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı hesaplama robotunu aktif hale getirdi. İşte detaylar...