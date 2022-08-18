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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar için 3'lü maaş hesabı: En çok merak edilen sorular yanıt buldu: İşte masadaki EYT formülleri
Giriş Tarihi: 18.08.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 12:12

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar için 3'lü maaş hesabı: En çok merak edilen sorular yanıt buldu: İşte masadaki EYT formülleri

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken maaş hesaplaması da gündeme geldi. EYT'liler için 3 ayrı hesap masaya yatırılacakken, milyonlara rehber olacak en çok merak edilen sorularda yanıt buldu.

FARUK ERDEM
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar için 3’lü maaş hesabı: En çok merak edilen sorular yanıt buldu: İşte masadaki EYT formülleri

Son dakika haberleri...2022 yılının ikinci yarısıyla beraber hızlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için bir çözüm aranıyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar için 3’lü maaş hesabı: En çok merak edilen sorular yanıt buldu: İşte masadaki EYT formülleri

EYT ÇALIŞMASI 2022 YILI BİTMEDEN KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Bu konuda bir çalışma grubu kurulurken düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması da bekleniyor.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar için 3’lü maaş hesabı: En çok merak edilen sorular yanıt buldu: İşte masadaki EYT formülleri

ÇALIŞMA GRUBUNUN MASASINDA HANGİ EYT FORMÜLLERİ VAR?

EYT'lilerin nasıl emekli edilecekleri ile ilgili değişik formüller üzerinde duruluyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar için 3’lü maaş hesabı: En çok merak edilen sorular yanıt buldu: İşte masadaki EYT formülleri

Öncelikle kapsam belirlenerek kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartılacak.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar için 3’lü maaş hesabı: En çok merak edilen sorular yanıt buldu: İşte masadaki EYT formülleri

Daha sonra da hak sahiplerinin hangi şartlarda emekli olacakları ortaya konulacak.

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