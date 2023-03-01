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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Meclis'ten geçti Resmi Gazete'ye geliyor! EYT ne oldu, çıktı mı? İşte 3600 primle emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 15:32

EYT SON DAKİKA: Meclis'ten geçti Resmi Gazete'ye geliyor! EYT ne oldu, çıktı mı? İşte 3600 primle emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. EYT yasası, Başkan Erdoğan'ın imzası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 'EYT'de ne oldu' sorusu gündemin en sıcak maddesi olarak dikkat çekerken, SGK'dan ve Bakanlıktan EYT ve emekli maaşı açıklaması geldi. Peki EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Kısmi emeklilik dahil EYT şartları ne oldu? İlk maaş ne zaman alınacak? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm haberler...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: Meclis’ten geçti Resmi Gazete’ye geliyor! EYT ne oldu, çıktı mı? İşte 3600 primle emeklilik şartları

Son dakika ETY haberi...EYT yasası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrası yürürlüğe girerek, 5 milyona yakın vatandaşa emeklilik yolunu açacak. 'EYT'de son durum, EYT ne oldu' soruları son günlerin en çok arananları olurken, EYT başvuru süreci ve 'İlk maaş ne zaman yatacak' maddeleri yeni gündem maddesi oldu.

Meclis'ten çıkan EYT yasası haberi milyonları sevindirirken birçok merak edilen soru yanıt buldu. İşte EYT'de son durum ve en yeni gelişmeler...

  • EYT ne oldu, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak?
  • EYT'de başvuru nasıl olacak?
  • EYT'lilerin ilk emekli maaşı ne zaman yatacak?
EYT SON DAKİKA: Meclis’ten geçti Resmi Gazete’ye geliyor! EYT ne oldu, çıktı mı? İşte 3600 primle emeklilik şartları

EYT MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri gerçekleşti. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

EYT yasası Meclis'ten geçti! İşte emeklilik şartları | Video

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EYT SON DAKİKA: Meclis’ten geçti Resmi Gazete’ye geliyor! EYT ne oldu, çıktı mı? İşte 3600 primle emeklilik şartları

EYT ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT Meclis'ten geçti ve yasalaştı. İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

EYT SON DAKİKA: Meclis’ten geçti Resmi Gazete’ye geliyor! EYT ne oldu, çıktı mı? İşte 3600 primle emeklilik şartları

İŞTE EYT İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

  • Yasa 4 maddeyi içeriyor
  • Yaş şartı tamamen kalkıyor
  • Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak
  • EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor
  • Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor
  • Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek
  • Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek
  • Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak
  • Başvurular ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek
  • EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor
  • Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek
  • SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
  • EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok
  • İlk emekli maaşı Nisan ayında bağlanacak

NOT: EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Yani EYT ile emekli olan vatandaşlar eğer ki aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse 30 gün içerisinde yeni iş sözleşmesi yapması gerekiyor.

EYT SON DAKİKA: Meclis’ten geçti Resmi Gazete’ye geliyor! EYT ne oldu, çıktı mı? İşte 3600 primle emeklilik şartları

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

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