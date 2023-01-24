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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları
Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:24

EYT SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi. EYT'de kanun teklifi metinlerine şok şekli veriliyor. EYT yasasının Ocak ayı bitmeden Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Bütçe görüşmesinin ardından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Öte yandan SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle emeklilik hesapları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur'luların en çok merak ettiği EYT hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

Son dakika haberi...EYT düzenlemesi için artık son viraja girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemede yaş şartı tamamen ortadan kalktı. Son dönemin en çok merak edilen konusu ise "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak" sorusu oldu. EYT yasası 5 adımda yasalaşacak. Düzenleme işçi, işveren ve kamuyu direkt ilgilendirdiğinden yetkililer ince eleyip sık dokuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik işlemleri için altyapıyı hazırladı.

EYT SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

EYT DÜZENLEMESİ 5 ADIMDA YASALAŞACAK

5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kökten çözüm' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıklarla beraber hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

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EYT SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

BAKAN BİLGİN: BU HAFTA EYT MECLİS'E GELEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, dikkat çeken EYT açıklaması yaptı. EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti.

EYT SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

EYT düzenlemesi 5 adımda resmileşecek:

  • Kanun teklifi metinleri yazılacak
  • Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek
  • TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak
  • Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak
  • Resmi Gazete'de yayımlanacak
EYT SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

EYT'LİLER DÜŞÜK MAAŞ ALMAYACAK

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında 'EYT'liler düşük zam alacak' şeklinde haberler gerçeği yansıtmıyor. EYT'lilerin maaşları da her SGK'lı gibi hesaplanacak. Düzenlemeyi bir kenara koyacak olursak her ay yaklaşık 40 bin kişi emekli oluyor. Bu kişilerin maaşları nasıl hesaplanıyorsa EYT'lilerin de emekli maaşları öyle hesaplanacak.

SGK'nın maaş hesaplama robotu ile hesaplama yapanlar bu ekranın refah payını görmemesi nedeniyle kafaları karıştı. Bu durum bazı medya organları tarafından çarpıtıldı.

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