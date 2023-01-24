EYT SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

EYT'LİLER DÜŞÜK MAAŞ ALMAYACAK

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında 'EYT'liler düşük zam alacak' şeklinde haberler gerçeği yansıtmıyor. EYT'lilerin maaşları da her SGK'lı gibi hesaplanacak. Düzenlemeyi bir kenara koyacak olursak her ay yaklaşık 40 bin kişi emekli oluyor. Bu kişilerin maaşları nasıl hesaplanıyorsa EYT'lilerin de emekli maaşları öyle hesaplanacak.

SGK'nın maaş hesaplama robotu ile hesaplama yapanlar bu ekranın refah payını görmemesi nedeniyle kafaları karıştı. Bu durum bazı medya organları tarafından çarpıtıldı.