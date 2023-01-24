EYT SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi: İşte 3.600 ve 5.400 primle emeklilik hesapları

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi. EYT'de kanun teklifi metinlerine şok şekli veriliyor. EYT yasasının Ocak ayı bitmeden Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Bütçe görüşmesinin ardından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Öte yandan SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle emeklilik hesapları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur'luların en çok merak ettiği EYT hesaplama tabloları...