EYT’de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı

ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR



İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor. EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle bunu kapatması gerekiyor.