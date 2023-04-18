Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
07:40
EYT'de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. Yaklaşık 1.6 milyon başvurudan 600 bine yakın kişinin işlemleri tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan iki üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.