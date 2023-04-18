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Haberler Galeri EYT'de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı
Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:40

EYT'de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. Yaklaşık 1.6 milyon başvurudan 600 bine yakın kişinin işlemleri tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan iki üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

HAZAL ATEŞ
EYT’de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından mart ayı içerisinde arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor.

EYT’de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı

EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SSK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara dün itibariyle yatırılmaya başladı. Emekli Sandığı kapsamındakiler de yarın alacak. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara 18-26 günlük farklar da yatıyor.

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EYT’de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabilir.

EYT’de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı

ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR

İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor. EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle bunu kapatması gerekiyor.

EYT’de son dakika | Kritik rakama ulaşıldı! Kıdem destekleri de yatmaya başladı

EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor. Farklı illerde çalışması, fiili hizmeti, üç farklı sigorta kolunda çalışması olanların emeklilik işlemleri daha uzun sürüyor.

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