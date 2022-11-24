1- EYT kapsamında emekli olursam normal emekliden daha az mı aylık alacağım?

Normal emeklilere göre daha az aylık alınması söz konusu değil. İster normal emekli olun ister EYT kapsamında, aylık bağlama hesaplaması standart olacak. Prim gün sayısı düşük olan ile fazla olan arasında tabii ki gelir farkı olacak. Örneğin, 5000 prim günüyle emekli olana göre 9 bin prim günüyle emekli olan daha yüksek alacak. SSK'da 2000 öncesi en düşük aylık 4 bin 678 lira olup bu tarihten sonra 3500 lira alanlar da var. En düşük aylıktaki taban EYT'liler için de geçerli olacak.



