Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EYT'de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği
Giriş Tarihi: 24.11.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 07:46

EYT'de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği

Son dakika EYT haberleri: Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurtdışında yaşayanlar, borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olan ve TMO'ya ürün satanlar da yararlanacak. EYT çalışmalarında son aşamaya gelinirken merak edilen birçok sorunun yanıtı SABAH'ta. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlara sağlanacak tarım arazisi desteği

HAZAL ATEŞ
EYT’de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği yasal düzenleme için geri sayım başlarken, İş Kanunu'nda yer alan bazı önemli ayrıntılar da emeklilik kapısı açacak. Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. EYT yasasından yararlanma konusunda kamu ve özel sektör ayırımı söz konusu olmayacak.

EYT’de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği

BORÇLANMA VE HİZMET KAZANMA İLE EYT KAPSAMINA GİRECEKLER

Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da yararlanabilecek. Fındık, çay, tütün ekip Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satanlar için 1994 yılına kadar yapılan Bağ-Kur primi kesintileri Bağ-Kur'dan alınarak sigorta girişini 28 yıl geriye çekmek mümkün olabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT’de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği

Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için sigortalı işe başladığı tarihten sonra doğum yapması gerekiyor. Ancak çıraklık ile işe girilen tarih arasında yapılan doğumlar için de borçlanma imkânı bulunuyor. Örneğin 2001 yılında işe başlayan bir anne 1998 yılında çıraklık yaptıktan sonra doğum yaptıysa bu dönemi borçlanarak EYT'den yararlanabilir.
Emeklilik planı yapanlar için bazı kritik soruların yanıtları şöyle:

EYT’de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği

1- EYT kapsamında emekli olursam normal emekliden daha az mı aylık alacağım?

Normal emeklilere göre daha az aylık alınması söz konusu değil. İster normal emekli olun ister EYT kapsamında, aylık bağlama hesaplaması standart olacak. Prim gün sayısı düşük olan ile fazla olan arasında tabii ki gelir farkı olacak. Örneğin, 5000 prim günüyle emekli olana göre 9 bin prim günüyle emekli olan daha yüksek alacak. SSK'da 2000 öncesi en düşük aylık 4 bin 678 lira olup bu tarihten sonra 3500 lira alanlar da var. En düşük aylıktaki taban EYT'liler için de geçerli olacak.

EYT’de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği

2- EYT'de kamu özel ayırımı söz konusu olacak mı?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 prim günü, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 prim gününü dolduranlar emekli olabilecek. EYT'li olmak için kamu ya da özel sektör ayırımı söz konusu olmayacak. Şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde bulunuyor. Kamu çalışanları da eksik günler için borçlanabilecek. 2008 öncesi yasa kapsamında memurda borçlanma tutarları kademe ve göstergeye göre değişiyor. Bağ-Kur'da borca bağlı olarak silinen günler de satın alınarak emeklilik için kullanılabilecek.

SON DAKİKA