Giriş Tarihi: 24.11.2022 07:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
07:46
EYT'de son dakika | Son virajda emeklilik için tarım arazisi ve borçlanma desteği
Son dakika EYT haberleri: Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurtdışında yaşayanlar, borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olan ve TMO'ya ürün satanlar da yararlanacak. EYT çalışmalarında son aşamaya gelinirken merak edilen birçok sorunun yanıtı SABAH'ta. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlara sağlanacak tarım arazisi desteği