YILLIK İZİN KULLANDIRMAMAK TAZMİNAT NEDENİ

SORU: Ben özel bir şirkette yaklaşık on yıldır çalışıyorum. Her yıl yıllık iznimin hepsini kullandırmıyorlar. İzinlerim her yıl birike birike şu an itibariyle 150 gün oldu. Bu benim iş sözleşmemi haklı fesih kapsamında sebebim olur mu? Çünkü yıllık izin kullanamadığım bir yerde çalışmak istemiyorum.

İşçinin hak kazanmış olduğu haklarını işverenin kullandırmaması çalışma hukukuna aykırıdır. Şöyle ki; T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2001/17459 esas numaralı kararında; Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir denilmektedir. Bu nedenle sizin içinde bulunduğunuz durum da buna örnek teşkil etmektedir. Bu da size sözleşmenizi haklı bir nedenle fesih etme yetkisi veriyor demektedir.