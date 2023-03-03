Giriş Tarihi: 03.03.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 15:44

EYT'liler SGK'ya akın etti! 'Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun'

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT'liler ise emeklilik heyecanıyla SGK binalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde SGK binasının önünde kuyrukta bekleyenler, işlemlerini yaptırmak için uzun süre bekledi. Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, "EYT'yi bekliyorum dün akşam resmi gazetede yayınlandı bizde memnun olduk sıraya girdik. Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim." dedi.