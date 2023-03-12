Giriş Tarihi: 12.03.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 14:24

EYT SON DAKİKA: EYT'liye 2'li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberleri...EYT meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle tarih oldu. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası maaş ve kıdem tazminatı hesabı başlarken, başvurular e-Devlet üzerinden tüm hızıyla sürüyor. EYT'lilerin maaşları da her emekli olan vatandaş gibi hesaplanacak. Bunun yanında EYT'lilerin kıdem tazminatı hakkı korunacak. Bu tazminatın ödenmesinde işverenlere uygun koşullarda kredi imkanı tanındı. Peki kim ne kadar alacak? İşte milyonlarca EYT'lilerin en çok merak ettiği 2'li hesap...