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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: EYT'liye 2'li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 12.03.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 14:24

EYT SON DAKİKA: EYT'liye 2'li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberleri...EYT meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle tarih oldu. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası maaş ve kıdem tazminatı hesabı başlarken, başvurular e-Devlet üzerinden tüm hızıyla sürüyor. EYT'lilerin maaşları da her emekli olan vatandaş gibi hesaplanacak. Bunun yanında EYT'lilerin kıdem tazminatı hakkı korunacak. Bu tazminatın ödenmesinde işverenlere uygun koşullarda kredi imkanı tanındı. Peki kim ne kadar alacak? İşte milyonlarca EYT'lilerin en çok merak ettiği 2'li hesap...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: EYT’liye 2’li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberi...EYT yasalaştı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla beraber prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, başvuru sayısı 800 bini civarında gerçekleşti. e-Devlet'ten başvurular tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan EYT yasası ile emeklilik başvurusunu tamamlayan vatandaşların kıdem tazminatı ve emekli maaşı hesabı başladı. Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte detaylar...

EYT SON DAKİKA: EYT’liye 2’li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

EYT PROBLEMİNİ YAŞ ŞARTINI TAMAMEN KALDIRARAK BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ

5 milyonu aşkın memurun ek gösterge problemi, 500 bin sözleşmeli memurun kadro sorunu ve yine 5 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sonrası tarihe karıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası 2022 yılını çok yoğun geçiren hükümet ve Cumhur İttifakı, asrın felaketi depremin gölgesinde 2023 yılının ilk çeyreğinde EYT'yi sorun olmaktan çıkardı.

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EYT SON DAKİKA: EYT’liye 2’li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

EYT'nin yürürlüğe girmesi sonrası maaş ve kıdem tazminatı hesabı başladı. EYT'liler maaşları normal şartlarda her emekli olan vatandaşlar gibi hesaplanacak. Bunun yanında EYT'lilerin kıdem tazminatı hakkı korunacak. Bu tazminatın ödenmesinde işverenlere uygun koşullarda kredi imkanı tanındı. Bunun yanında çalışmaya devam edecekler için de işverene 5 puanlık bir prim desteği söz konusu olacak.

EYT SON DAKİKA: EYT’liye 2’li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

EYT İLE EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLARIN SAYISI HIZLA ARTIYOR

2023 yılı içerisinde 2,25 milyon kişiye toplamda 4,7 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak yasada başvuru sayısı 800 bin kişiyi geçti. EYT'de başvurular tüm hızıyla sürüyor. Emeklilik için zorunlu bir başvuru süreci bulunmuyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan EYT'liler istedikleri zaman emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

EYT SON DAKİKA: EYT’liye 2’li hesap belirdi! Kim ne kadar ödeme yapılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

MART'TA BAŞVURAN NİSAN'DA HAK KAZANACAK

Mart ayı başında EYT yasası Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi ve başvuru işlemleri başladı. Başvuru işlemini Mart ayında yapan emeklilik hakkına sahip EYT'liler için ilk maaş bağlanması Nisan ayından itibaren yapılacak.

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