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Haberler Galeri EYT'liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL'yi aşıyor
Giriş Tarihi: 01.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 10:05

EYT'liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL'yi aşıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 yılı ile emelilik yolu resmen açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası yaş şartı olmadan EYT emeklilik şartları netleşti. Ocak ayının ilk yarısında Meclis'e gelerek yasalaşacak. Milyonlarca sigortalı EYT düzenlemesi sonrası emeklilik dilekçesi vermeyi planlıyor. Peki EYT'de başvuru süreci nasıl olacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak? Emeklilik tazminatı ne kadar olacak? İşte rakamlarla milyonların en çok merak ettiği EYT hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
EYT’liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL’yi aşıyor

Emeklilikte yaş takılanlar meselesi kökten çözüme kavuştu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı EYT'de ilk etapta prim ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde edecek. Tabi emekli olmak zorunlu olmadığı için sadece başvuranlar emekli olacak.

  • EYT'de ne zaman Meclis'e gelecek?
  • İlk maaş ne zaman yatacak?
  • EYT'lilerin emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?
  • EYT'liler tazminat alacak mı? Ne kadar ödeme yapılacak?

İşte örnek rakamlarla en çok merak edilen sorular ve hesaplama tabloları...

EYT’liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL’yi aşıyor

EYT YASASI İLE YAŞ ŞARTI ORTADAN KALKTI

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenlemenin teknik ve mali çalışması tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri 'Yaş şartı'nı tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

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EYT’liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL’yi aşıyor

EYT İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NETLEŞTİ

EYT düzenlemesi ile emekli olabilmek için aşağıdaki 3 şartı tamamlamak gerekiyor:

  • 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
  • Prim gününü tamamlamak
  • Sigortalılık süresini doldurmak
EYT’liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL’yi aşıyor

8 Eylül 1999 öncesi 4A kategorisinde SSK'lıların prim günü hem erkekte hem kadında 5.000 gündü. Kadınlarda sigortalılık süresi 20 yıl erkeklerde ise 25 yıldı.

4B-4C kategorisinde Bağ-Kur ve emekli sandığında ise prim günü kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9.000 gündü. Sigortalılık süresi yine kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıldı.

EYT’liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL’yi aşıyor

Bu şartları tamamlayan 2,25 milyon EYT'li var. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup bu şartları henüz tamamlamayan ise yaklaşık 3,45 milyon kişi var. Bu kişilerde belirtilen sigortalılık süresini tamamladıkları anda emekli olabilecek.

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