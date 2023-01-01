EYT’liye maaş ve tazminat hesaplama tabloları! 2023 Ocak zammı ile fark 42.500 TL’yi aşıyor

Emeklilikte yaş takılanlar meselesi kökten çözüme kavuştu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı EYT'de ilk etapta prim ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde edecek. Tabi emekli olmak zorunlu olmadığı için sadece başvuranlar emekli olacak.

EYT'de ne zaman Meclis'e gelecek?

İlk maaş ne zaman yatacak?

EYT'lilerin emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?

EYT'liler tazminat alacak mı? Ne kadar ödeme yapılacak?

İşte örnek rakamlarla en çok merak edilen sorular ve hesaplama tabloları...