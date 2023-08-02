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Haberler Galeri Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor
Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:45

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Böylelikle stokçuluğun önüne geçilecek. Öte yandan ikinci el piyasasına da yeni düzenlemeler gelecek.

Fatma GÖKSU
Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Otomotiv sektörüne yönelik getirilen uygulamalarla özellikle ikinci el piyasasında fiyatların düşmesini sağlayan Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Stokçulukla mücadelede denetim elemanlarının yanı sıra yeni teknolojilerden de yararlanılacak. Bilgi teknolojileri ve yapay zeka daha aktif olarak kullanılacak.

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Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Otomobil sektöründe fahiş fiyat artışlarına neden olan stokçuluğa neşter vurulacak. Öte yandan elektronik satış platformlarının oluşturulması gündemde.

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sıfır araç stoku yapan bayiler özel takibe alınacak. Araçlara takip sistemi takılacak. İlaçlarda uygulanan barkod sistemine benzer yeni bir sistem ile sıfır araçlar üretimin ardından banttan inip müşteriye ulaşana dek tüm aşamalar kontrol altında tutulacak.

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Bir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek.

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