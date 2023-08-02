Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:43
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
06:45
Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor
Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Böylelikle stokçuluğun önüne geçilecek. Öte yandan ikinci el piyasasına da yeni düzenlemeler gelecek.