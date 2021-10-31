Faiz indirimi sonrası Türkiye’de herkes bunu araştırıyor! Buralarda arsa alan servet kazandı: İstanbul bu kez listede yok

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kamu bankaları kredi faiz oranları için indirime gitti. Konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29 oranına çekilirken, gayrimenkul almak isteyen vatandaşlar ucuz ve geleceği olan konut arayışlarına girişti. Konutun yanında en çok araştıran konulardan birisi arsa fiyatları oldu. İstanbul, arsa yatırımı konusunda yıllardır tepede olmasına karşın bu kez listede yer almadı. Covid-19 salgını nedeniyle metropollerde yaşama isteğinin düşmesi ve uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması Türkiye'de bazı illerde arsa fiyatlarını uçurdu. İşte o iller…