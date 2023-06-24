Faturaların asgari ücrette payı 21 yılın dibine indi

200 kilovatsaat elektriğin tüketim bedeli, asgari ücretin 350.2 lira olduğu 2005 yılı itibariyle de 31.7 liralık bedelle asgari ücretin içindeki payını 9.1'e indirdi. 2005'ten sonra bu oran hiç çift hanelere çıkmazken, Albayrak'ın bakanlığı döneminde uyguladığı yerli ve milli enerji politikaları ile elektrik faturasının asgari ücret içerisindeki payı yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretle birlikte 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücret içindeki payı 294.9 lirayla yüzde 2.6'ya inecek. Böylece, elektriğin net asgari ücretteki payı da 21 yılın en düşük seviyesine inmiş olacak.