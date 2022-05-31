Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:58

FED Haziran ayı toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler FED faiz kararı için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Son olarak Fed üyesi Christopher Waller'dan 50 baz puanlık arttırım sinyali gelirken bu açıklama ardından küresel piyasaların gözü önümüzdeki ay düzenlenecek olan toplantıya çevrildi. Bu noktada "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kripto para, altın, petrol gibi birçok piyasada etkileyici olan bu karar için adeta geri sayıma geçildi. Peki, FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...