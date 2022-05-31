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Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:58

FED Haziran ayı toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler FED faiz kararı için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Son olarak Fed üyesi Christopher Waller'dan 50 baz puanlık arttırım sinyali gelirken bu açıklama ardından küresel piyasaların gözü önümüzdeki ay düzenlenecek olan toplantıya çevrildi. Bu noktada "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kripto para, altın, petrol gibi birçok piyasada etkileyici olan bu karar için adeta geri sayıma geçildi. Peki, FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

FED Haziran ayı toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için kritik sürece girildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed faizi 50 baz puan artırmıştı. Bu gelişme birçok piyasayı direkt olarak etkilerken şimdi ise gözler "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı?" sorularının yanıtına çevrildi. FED faiz kararı Haziran ayında kararlaştırılan tarihteki ABD Merkez Bankası toplantısı ardından Başkan Powell tarafından duyurulacak.

FED Haziran ayı toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.

Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.

2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

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FED Haziran ayı toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ ARTTIRIMI MESAJINI VERDİ!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

FED Haziran ayı toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:

FED Haziran ayı toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.

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