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Haberler Galeri EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:16

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi

Son dakika haberi: Merkez bankaları karar haftasının en önemli gündemi yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı. Ağustos'ta faizi sabit tutan Fed'in 4 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Öte yandan piyasalar gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak olan karar metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Peki dolar ve altın tarafında son durum ne? Piyasanın Eylül ayı Fed faiz beklentisi ve Fed üyelerinin sözlü yönlendirmeleri ne yönde? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi

Son dakika haberleri: Piyasayı ikiye bölen Fed faiz kararı yarın belli oluyor. Fed'in 2020 yılından beri ilk kez faiz indirimi yapması bekleniyor. Altın başta olmak üzere emtia ve dolar başta olmak üzere para piyasasında gözler Fed faiz kararı sonrası açıklanacak olan karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerine çevrildi. Peki piyasada Fed faiz beklentisi ne yönde? 25 mi 50 baz puan fiyatlaması mı önde? İşte global kurumların ve Fed üyelerin açıklamalarıyla piyasadaki fiyatlamalar...

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Globalde majör merkez bankaları bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Fed faiz kararı burada dikkat çekiyor. Para piyasaları, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğini fiyatladı. 50 baz puanlık indirim bekleyen global yorumcular da var. Fed gevşeme için ilk adımı atarsa 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimi yapmış olacak. Öte yandan piyasalar, Fed ile birlikte ABD seçimlerine de konsantre oluyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı yarın saat 21:00'da belli olacak. Karar sonrası Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise piyasalar tarafından yakın takibe alındı. Fed Ağustos ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu.

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EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Fed faiz kararı öncesi dolar endeksi son dönemin en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Fed'in 50 baz puanlık bir indirim yapması takdirde dolar endeksinin daha da düşmesi bekleniyor. Öte yandan dolar endeksinin potansiyel sürecini ABD seçimleri de belirleyecek.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi

FED PİYASALARI İKİYE BÖLDÜ

Kontrollü şekilde hareket eden Fed'in gevşemeye agresif başlayacağı beklenmiyor. Piyasalar 3 faiz indirimini fiyatlıyor. Her ay 25 baz puan indirim olacak şekilde. Fed, ABD seçimleri dönemini pas geçmek isteyip önden yüklemeli bir faiz indirimi yapar mı merak ediliyor.

Potansiyel riskler hala masada olduğu için ve enflasyon Fed'in istediği hedefe varmadığı için piyasalarda 25 baz puanlık faiz indirimi daha çok fiyatlanıyor.

Piyasalardaki riskleri dengelemek için merkez bankaları fiyat istikrarı ile birlikte finansal istikrarı da önemsiyor. ABD seçimleri de burada dikkat çekiyor. Trump'ın seçilmesini piyasalar riskli buluyor.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi

ALTIN REKORA DOYMUYOR

Ons altında trend yukarı. Altın fiyatları Fed rüzgarına kapılarak rekorlar kırıyor. Altın tutmanın fırsat maliyeti artıyor. Küresel çapta altına olan rağbet de artıyor. Merkez bankalarının da alımları devam ediyor. Belirsizlikler ve resesyon korkusu hem merkez bankası hem de piyasayı alıma yönlendiriyor.

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