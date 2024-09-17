EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Globalde majör merkez bankaları bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Fed faiz kararı burada dikkat çekiyor. Para piyasaları, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğini fiyatladı. 50 baz puanlık indirim bekleyen global yorumcular da var. Fed gevşeme için ilk adımı atarsa 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimi yapmış olacak. Öte yandan piyasalar, Fed ile birlikte ABD seçimlerine de konsantre oluyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı yarın saat 21:00'da belli olacak. Karar sonrası Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise piyasalar tarafından yakın takibe alındı. Fed Ağustos ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu.