Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
10:16
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Fed piyasayı ikiye böldü! 25 mi 50 baz puan mı? İşte piyasadaki Fed faiz beklentisi
Son dakika haberi: Merkez bankaları karar haftasının en önemli gündemi yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı. Ağustos'ta faizi sabit tutan Fed'in 4 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Öte yandan piyasalar gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak olan karar metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Peki dolar ve altın tarafında son durum ne? Piyasanın Eylül ayı Fed faiz beklentisi ve Fed üyelerinin sözlü yönlendirmeleri ne yönde? İşte detaylar...