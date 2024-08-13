Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
09:06
Fiyatlama davranışını 3 faktör belirliyor! Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyon için o sektöre dikkat çekti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir politikalarıyla enflasyon hedefinin uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak vatandaşın fiyatlama davranışında; "kredibilite, gelirler politikası ve tedbir alma kabiliyeti" olmak üzere üç faktörün belirleyici olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, enflasyonun düşürülmesinde tarım arzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek tarımda verimliliği arttırmak için teknolojiye ve bilgiye destek ile "tarladan sofraya" zincirinde "lojistiğe" önem verilmesi gerektiğini söyledi.