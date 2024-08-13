Fiyatlama davranışını 3 faktör belirliyor! Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyon için o sektöre dikkat çekti

ZAMAN ÇÖZECEK

Türkiye'de davranışsal fiyatlama sıkıntısını "zaman"ın çözeceğini belirten Şimşek, davranışsal fiyatlamada belirleyici üç ana faktör bulunduğuna dikkat çekti. Bu faktörlerden ilkinin kredibilite olduğunu vurgulayan Şimşek, "Kredibilite söylemle kazanılmaz sonuçla kazanılıyor. Hedef koyarsın hedefler gerçekçi olur tutturursun ve derler ki 'bu sene tutturdular herhalde, tesadüf belki gelecek sene yaklaşırlar'. Bir sene daha tutturursun 'vazgeçtik bunlar oturuyorlar' derler. Bu kredibilitedir" dedi.

İkincisinin kredibiliteyi destekleyen "gelirler politikası" olduğunu anlatan Şimşek, fiyatlamaların gelirler politikasına göre şekillendiğini söyledi. Şimşek, "Bizim gibi fiyatlama davranışının bozulduğu ülkelerde en belirleyicisi gelirler politikasıdır. Neden çünkü fiyatlamalar gelirler politikasına göre şekillenir. Marjlar daraldıkça o zaman beklentiler ile hedefler ile gerçekleşmeler manzumesindeki farklılıklar da o zaman azalır" ifadelerini kullandı.

Şimşek üçüncü faktörün de "ilave tedbir alabilme kabiliyeti" olduğunu dile getirirken, politika yapıcılarının hedeflerden sapma olduğunda tepki verme kabiliyetinin önemli olduğunu vurguladı. Şimşek, "Diyelim ki şu veya bu nedenle araya bir şey girdi ve hedefte sapma oldu. Buna doğru tepki verebiliyor musunuz? Yoksa hedefi ıskaladınız da umursamadınız mı? İşte o kötü fiyatlama davranışını pekiştirir. Ama hedefi az biraz ıskalama durumunuz çıktı ortaya. Ama gerekli tedbiri aldınız o tersini yapar. Dolayısıyla burada bu üç esas konu, bu üç başlık belirleyici olan" diye konuştu.