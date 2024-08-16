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Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:16

Gabar diğer adıyla 'Umut'! Genç mühendisler anlattı: Gabar'da yaktığımız meşale daima alevlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda görevli Şırnaklı genç mühendislerin hayat hikayelerini paylaştı. Şırnaklı mühendislerin Gabar'daki çalışmalarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar keşfi, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA
Gabar diğer adıyla ’Umut’! Genç mühendisler anlattı: Gabar’da yaktığımız meşale daima alevlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı genç mühendisleri, bir dönem terörle anılan memleketleri Şırnak'ta yaşanan büyük dönüşümü paylaştı.

Gabar diğer adıyla ’Umut’! Genç mühendisler anlattı: Gabar’da yaktığımız meşale daima alevlenecek

"GABAR KEŞFİ, BU VATANIN EVLATLARININ EMEĞİYLE UMUDUN ADI OLDU"

Bakan Bayraktar, X hesabından paylaştığı videoda, bölgedeki petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı genç mühendislere yer verdi.

Gabar diğer adıyla 'Umut'! Genç mühendisler anlattı: "Gabar'da yaktığımız meşale daima alevlenecek" | Video

Şırnaklı mühendislerin Gabar'daki çalışmalarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar keşfi, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Gabar diğer adıyla ’Umut’! Genç mühendisler anlattı: Gabar’da yaktığımız meşale daima alevlenecek

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA ETME YOLUNDA ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından Gabar'da yürütülen petrol üretim çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Gabar'da çalışmalarda yer alanların deneyimleri aktarıldı.

Bölgede petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı mühendisler, bir zamanlar terörle anılan memleketleri için gece gündüz demeden alın teri döktüklerini vurgulayarak, Türkiye'nin geleceğini inşa etme yolunda çok büyük bedeller ödendiğine dikkati çekti. Mühendisler, kendi hayat hikayelerinden kesitler de paylaştı.

Gabar diğer adıyla ’Umut’! Genç mühendisler anlattı: Gabar’da yaktığımız meşale daima alevlenecek

"ŞIRNAK ARTIK GÖÇ ALIYOR"

Elektrik-elektronik mühendisi Lokman Üstün, Şırnak'ın bir zamanlar göç veren bir memleket olduğunu belirterek, "Ben Şırnak'ın evladıyım. Şırnak'tan Gabar'a bakarken belirsizlik vardı, huzursuzluk vardı ama bu proje sayesinde şu an Şırnak'tan Gabar'a bakarken mutluluk var, ay yıldızlı bayrağımız var. Bir zamanlar göç veren bir şehir konumunda olan Şırnak'ımızın, şu an göç alan bir konuma gelmesi hem Şırnak için hem Türkiye için büyük bir kazanç." ifadelerini kullandı.

Gabar diğer adıyla ’Umut’! Genç mühendisler anlattı: Gabar’da yaktığımız meşale daima alevlenecek

"KENDİ TOPRAKLARIMIZDA ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR SEVİNÇ KAYNAĞI"

Laboratuvar görevlisi Meryem Ertaş, "Gabar'da çalışmak, kendi topraklarınızda çalışmak benim için ve aslında memleketimiz için büyük bir sevinç kaynağı." görüşünü paylaştı.

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