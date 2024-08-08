Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
11:18
Gabar'a can damarı oldu! Bakan Bayraktar açıkladı: 2 yılda 480 kilometre...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dönem terör eylemleriyle anılan Gabar Dağı, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle birlikte yeni bir çehreye kavuştuğunu vurgulayarak Gabar'da petrol keşfinin ardından gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için yol yapıldığını belirtti. Bakan Bayraktar, "Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaştı. Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.