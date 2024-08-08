Gabar’a can damarı oldu! Bakan Bayraktar açıkladı: 2 yılda 480 kilometre...

ULAŞIM AĞI GABAR'IN CAN DAMARINI OLUŞTURUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından üretim için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması için lojistik çok önemli bir unsurdu. Ekipmanların, iş makinelerinin ve kulelerin tespit ettiğimiz kuyulara götürülmesi ve sonrasında da üretilen petrolün transferi için bu konuya özel önem verdik." değerlendirmesinde bulundu.

TPAO çalışanları, saha içerisinde bulunan köylerde yaşayanlar, güvenlik güçleri ve çalışmalara destek olan alt işverenleri kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla bir ulaşım altyapısı hazırladıklarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor. Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaşmış durumda. Elbette saha geliştirme çalışmalarına bağlı olarak bu ağı daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.