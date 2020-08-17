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Haberler Galeri Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! ? İlk sırada…

() pandemi süreci, dünya ekonomilerini sarsarken, sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. İnsanlar gelecek kaygısıyla, gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkanlarını merak ederek, "" , "" sorularının cevabını arıyor. , önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak 30 meslek sıralandı…

Giriş Tarihi: 17.08.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 09:58
Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

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Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

25. Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

24. Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

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