Geleceğin en yüksek ücretli meslekleri sıralandı! Hangi meslekte para var? İlk sırada…

Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci, dünya ekonomilerini sarsarken, sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. İnsanlar gelecek kaygısıyla, gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkanlarını merak ederek, "Hangi meslekte para var" , "Hangi meslek seçilmeli" sorularının cevabını arıyor. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak 30 meslek sıralandı…