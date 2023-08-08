Gençlere çifte destek! Bu detaylara dikkat! Hazine tarafından karşılanacak

Seçim beyannamesinde gençlere verilen bir kereliğine mahsus vergi muafiyeti vaadi için çalışmalar yürütülüyor. Akabinde Aile ve Gençlik Bankası kurulum faaliyetleri de devam ediyor. Ana gelir kaynaklarından birisinin petrol ve doğal gaz gelirlerinden oluşacak bankanın, finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Gençlere verilecek olan destekler bununla yetmiyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere vergi muafiyetinden, prim desteğine kadar çeşitli teşvikler de sağlanıyor.