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Haberler Galeri Gençlere çifte destek! Bu detaylara dikkat! Hazine tarafından karşılanacak
Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:47

Gençlere çifte destek! Bu detaylara dikkat! Hazine tarafından karşılanacak

Seçim beyannamesinde gençlere verilen bir kereliğine mahsus vergi muafiyeti vaadi için çalışmalar yürütülüyor. Akabinde Aile ve Gençlik Bankası kurulum faaliyetleri de devam ediyor. Ana gelir kaynaklarından birisinin petrol ve doğal gaz gelirlerinden oluşacak bankanın, finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Gençlere verilecek olan destekler bununla yetmiyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere vergi muafiyetinden, prim desteğine kadar çeşitli teşvikler de sağlanıyor.

Gençlere çifte destek! Bu detaylara dikkat! Hazine tarafından karşılanacak

Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primleri Hazine tarafından karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapabiliyor.

Gençlere çifte destek! Bu detaylara dikkat! Hazine tarafından karşılanacak

PRİM DESTEĞİ

29 yaşını doldurmamış 18 yaşından büyük kendi işini kuran gençlere, 3 yıl vergi muafiyeti sağlanıyor. Ayrıca ilk yıl da tüm sigorta primleri ödeniyor. 3 yıl vergi ödememelerindeki sınır 75 bin liradan 150 bin liraya çıkartıldı. 150 bin liraya kadar olan kazançlardan vergi alınmayacak.

PRİM HESABI:

Asgari ücret: 13.414 TL
Aylık Bağ-kur Primi (%34.5): 4.628 TL
Yıllık Destek: 55.536 TL

Aylık asgari ücretin yüzde 34.5'i devlet tarafından ödeniyor. Bu da toplamda yıllık 55 bin 536 lira oluyor. Vergi desteğiyle beraber toplamda 200 bin liranın üzerinde bir teşvik rakamı ortaya çıkıyor.

İşini kuran gence vergi desteği | Video

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Gençlere çifte destek! Bu detaylara dikkat! Hazine tarafından karşılanacak

ARANAN ŞARTLAR

Vergi ve prim desteği için aranan şartlar özetle şöyle: İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. Bu şartlar yerine getirilince 75 bin liranın altında kazanç elde edilse bile yıllık beyanname gerekiyor.

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