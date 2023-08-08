Gençlere çifte destek! Bu detaylara dikkat! Hazine tarafından karşılanacak

PRİM DESTEĞİ

29 yaşını doldurmamış 18 yaşından büyük kendi işini kuran gençlere, 3 yıl vergi muafiyeti sağlanıyor. Ayrıca ilk yıl da tüm sigorta primleri ödeniyor. 3 yıl vergi ödememelerindeki sınır 75 bin liradan 150 bin liraya çıkartıldı. 150 bin liraya kadar olan kazançlardan vergi alınmayacak.

PRİM HESABI:

Asgari ücret: 13.414 TL

Aylık Bağ-kur Primi (%34.5): 4.628 TL

Yıllık Destek: 55.536 TL

Aylık asgari ücretin yüzde 34.5'i devlet tarafından ödeniyor. Bu da toplamda yıllık 55 bin 536 lira oluyor. Vergi desteğiyle beraber toplamda 200 bin liranın üzerinde bir teşvik rakamı ortaya çıkıyor.

İşini kuran gence vergi desteği | Video