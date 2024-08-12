Gıda güvenliği için yeni adım! Kesimhaneye kamera ete derece ayarı...

DİJİTAL TAKİP GELİYOR

Kesilen hayvanlar dijital olarak takip edilecek. Canlı hayvanlar, karkaslar ile personel hareketleri izlenecek. Hayvan bekleme ve kesim yeri ile muamelenin yapıldığı alana geniş açılı kameralar kurulacak. Bu kameralar, 7/24 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin erişimine açık olacak. Kesimhane dışında acil kesime tabi tutulan hayvanların raporların veteriner hekim yerine resmi veteriner hekimlerce düzenlenecek.

Kıyma üreten gıda işletmecisi, kırmızı soğutulmuş etten elde edileceği kıymayı kesim tarihinden itibaren 6 gün, vakumla paketlenmiş kemiksiz sığır ve dana etinden elde edilecek kıymayı kesim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hazırlayacak. Üretimden hemen sonra, kıyma ve hazırlanmış et karışımları ambalajlanacak. Kıyma 2, hazırlanmış et karışımları 4 dereceden yüksek olmayan bir iç sıcaklığa soğutulacak veya iç sıcaklıkları eksi 18 derece veya daha düşük sıcaklıklara dondurulacak. Bu sıcaklık koşulları depolama ve nakliye sırasında da sürdürülecek.