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Haberler Galeri Göklere 'İHTAR'! Kritik tesislerin muhafızlığını yapacak: ŞAHİN ile birlikte çalışacak
Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:56

Göklere 'İHTAR'! Kritik tesislerin muhafızlığını yapacak: ŞAHİN ile birlikte çalışacak

Türkiye'nin kritik altyapı tesislerini mini/mikro insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı koruyan ASELSAN çözümü, yeni yetenekler kazanıp ihracatta da başarılı oldu.

Göklere ’İHTAR’! Kritik tesislerin muhafızlığını yapacak: ŞAHİN ile birlikte çalışacak

Sayı ve çeşitleri son dönemde hızla artar mini/mikro İHA'lar, kötü niyetli kullanıcıların elinde sivil ve askeri stratejik tesisler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli karşı tedbir sistemleri geliştiriliyor.

Göklere ’İHTAR’! Kritik tesislerin muhafızlığını yapacak: ŞAHİN ile birlikte çalışacak

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI ÖNLEYEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

ASELSAN, bu ihtiyaçtan yola çıkarak İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi'ni (İHTAR) geliştirdi.

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Göklere ’İHTAR’! Kritik tesislerin muhafızlığını yapacak: ŞAHİN ile birlikte çalışacak

GÖKLERE 'İHTAR'

İHTAR, kamuya ait alanlar ile ticari bölgelerin mikro ve mini boyutlardaki İHA'ların yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunmasına olanak sağlıyor.

Zorlu çalışma koşullarında güvenilir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirecek şekilde tasarımı yapılan İHTAR Mini/Mikro İHA Önleme Sistemi, güvenlik güçlerinin, kamu ve ticari alanların güvenliğini sağlayan unsurların hizmetine sunuldu.

Göklere ’İHTAR’! Kritik tesislerin muhafızlığını yapacak: ŞAHİN ile birlikte çalışacak

ENTEGRE VE KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAK

İHA'ların tespit edilmesi, otomatik olarak takibe alınması, tehdit olarak işaretlenmesi ve yasal olmayan faaliyetlerinin en uygun karşı tedbir ile engellenmesi İHTAR Sistemi'nin temel fonksiyonlarını oluşturuyor. Etkin ve güvenlik açısından en uygun karşı tedbirin kullanılması için İHTAR Sistemi, radar, kamera ve önleyicilerin entegre ve koordineli bir şekilde çalışmasını komuta kontrol yetenekleri ile sağlıyor.

Göklere ’İHTAR’! Kritik tesislerin muhafızlığını yapacak: ŞAHİN ile birlikte çalışacak

İHTAR SİSTEMİ

İHTAR Sistemi, tehdidin tespit, takip ve teşhisi için radar ve kameralar, tehdidin önlenmesi için elektronik karıştırma ve aldatma sistemleri ile tüm bu sistemlerin entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan komuta kontrol sistemlerinden oluşuyor.

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