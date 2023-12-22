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Haberler Galeri Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak
Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 08:17

Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında işveren ve işçi tarafı ilk kez teklifini açıklayacak.En son 18 Aralıkta toplanan asgari ücret komisyonunun 3. toplantısunu bu hafta yapması bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde daha rakamlar değişecek

HAZAL ATEŞ
Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak

Milyonlarca çalışanın gözü işçi ve işveren tarafının ilk defa asgari ücret teklifini dile getireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi.

Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak

Asgari ücrete ilişkin beklenti 16 bin lira ile 17 bin lira arasında olup, yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

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Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak

TEKLİFLER AÇIKLANACAK

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşirken, üçüncü toplantının bu hafta yapılması bekleniyor.

Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak

Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak.

Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak

Asgari ücret yüzde 35 zam yapılması durumunda 15 bin 392 TL, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 17 bin 103 liraya yükselecek.

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