Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
08:17
Gözler üçüncü toplantıya kilitlendi! Asgari ücret zammında rakam masaya geliyor: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında işveren ve işçi tarafı ilk kez teklifini açıklayacak.En son 18 Aralıkta toplanan asgari ücret komisyonunun 3. toplantısunu bu hafta yapması bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde daha rakamlar değişecek