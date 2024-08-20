Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:13
Altın fiyatları tarafında Fed'in faiz indiriminin büyüklüğüne dair çeşitli fiyatlamalar izleniyor. Bu hafta Jackson Hole'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altının yönünü belirleyecek. Geçen haftanın son işlem gününde tarihi zirvesini yenileyen ons ve gram altın, yeni haftanın ikinci işlem gününde psikolojik bantlarının üzerinde fiyatlamalarına devam ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...