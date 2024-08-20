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Haberler Galeri Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:13

Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları tarafında Fed'in faiz indiriminin büyüklüğüne dair çeşitli fiyatlamalar izleniyor. Bu hafta Jackson Hole'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altının yönünü belirleyecek. Geçen haftanın son işlem gününde tarihi zirvesini yenileyen ons ve gram altın, yeni haftanın ikinci işlem gününde psikolojik bantlarının üzerinde fiyatlamalarına devam ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları tarafında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerini azaltırken risk iştahını yükseltti. Bu gelişmeyi fiyatlayan ons altın ve onu takip eden gram altın fiyatı ise rekor kırdı. Gram altın yeni haftada kar satışlarıyla hafif gerilese de psikolojik bandının üzerinde fiyatlamasına devam ediyor. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN YÖNÜ JACKSON HOLE'DAKİ AÇIKLAMALAR BELİRLEYECEK

Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle rekor kıran altın fiyatları, yeni haftada kar satışlarıyla hafif geriledi. Psikolojik bandının üstünde fiyatlanmaya devam eden ons altın, gram altın fiyatının yönünü de belirliyor. Serbest piyasada geçen haftayı 2751 lira seviyesinde tamamlayan gram altın, kar satışlarının ardından bugün 2740 lira seviyelerinde fiyatlanıyor. Altın piyasasında gözler bu hafta Jackson Hole'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki Jackson Hole'deki kritik açıklamalar öncesinde 20 Ağustos 2024 altın fiyatları ne kadar? İşte o rakamlar...

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Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.741,37 TL
SATIŞ: 2.743,88 TL

Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.503,51 dolar
SATIŞ: 2.503,51 dolar

Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.500,13 TL
SATIŞ: 2.502,42 TL

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