Gram altın kar satışlarıyla geriledi! 20 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları tarafında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerini azaltırken risk iştahını yükseltti. Bu gelişmeyi fiyatlayan ons altın ve onu takip eden gram altın fiyatı ise rekor kırdı. Gram altın yeni haftada kar satışlarıyla hafif gerilese de psikolojik bandının üzerinde fiyatlamasına devam ediyor. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...