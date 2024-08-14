Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:20
Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yanıyor. Ons altın bugün 2455 dolara kadar gerilerken, ondan esen rüzgarların etkisiyle gram altın fiyatı da 2645 TL'ye kadar çekildi. Piyasada gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisine çevrildi. Fed'in gelecek politikalarına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisi, altın fiyatları yönünü de belirleyecek. Peki kritik veri öncesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...