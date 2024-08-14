Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

ABD VERİSİ, ONS ALTIN VE BERABERİNDE GRAM ALTIN FİYATINA YÖN VERECEK

Altın fiyatları aşağı yönlü fiyatlamalarını 2. güne taşıdı. ONS 2500 doların altında, gram altın 2700 TL'nin altında işlem görürken gözler ABD enflasyon verisine çevrildi. Enflasyon verisi beklentilerin altında gelirse piyasalar Fed'in Eylül ayı itibariyle faiz indirimine gideceği beklentisini fiyatlayacağı için ons altın 2500 dolar direnç seviyesini test edebilir. Orta Doğu'da İran'ın İsrail'e misilleme yapma durumu söz konusu olursa yine ons altın tarafında yükselişler görülebilir. ABD enflasyon verisinden sonra gram altın tarafında trend daha belli olacak. Bu durumda ONS'taki yön, gram altın fiyatını da etkileyecek. Peki kritik ABD verisi öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte rakamlar...