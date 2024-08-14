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Haberler Galeri Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:20

Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları için göstergeler kırmızı yanıyor. Ons altın bugün 2455 dolara kadar gerilerken, ondan esen rüzgarların etkisiyle gram altın fiyatı da 2645 TL'ye kadar çekildi. Piyasada gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisine çevrildi. Fed'in gelecek politikalarına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisi, altın fiyatları yönünü de belirleyecek. Peki kritik veri öncesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları rotasını 2. kez aşağı kırdı. Bugün açıklanacak ABD verisi öncesi yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın, 2700 TL'nin altında fiyatlamasına devam ediyor. Gram altın fiyatının öncüsü ONS ise 2500 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 14 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...

Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

ABD VERİSİ, ONS ALTIN VE BERABERİNDE GRAM ALTIN FİYATINA YÖN VERECEK

Altın fiyatları aşağı yönlü fiyatlamalarını 2. güne taşıdı. ONS 2500 doların altında, gram altın 2700 TL'nin altında işlem görürken gözler ABD enflasyon verisine çevrildi. Enflasyon verisi beklentilerin altında gelirse piyasalar Fed'in Eylül ayı itibariyle faiz indirimine gideceği beklentisini fiyatlayacağı için ons altın 2500 dolar direnç seviyesini test edebilir. Orta Doğu'da İran'ın İsrail'e misilleme yapma durumu söz konusu olursa yine ons altın tarafında yükselişler görülebilir. ABD enflasyon verisinden sonra gram altın tarafında trend daha belli olacak. Bu durumda ONS'taki yön, gram altın fiyatını da etkileyecek. Peki kritik ABD verisi öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte rakamlar...

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Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.652,77 TL
SATIŞ: 2.653,11 TL

Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.462,18 dolar
SATIŞ: 2.462,65 dolar

Gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor! 14 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.430,56 TL
SATIŞ: 2.455,99 TL

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