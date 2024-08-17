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Haberler Galeri Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:00

Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları tarih yazdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, beraberinde gram altın fiyatına da rekor getirtti. ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerini azaltırken risk iştahını yükseltti. Bu gelişmeyi fiyatlayan ons altın ve onu takip eden gram altın psikolojik bantlarının üzerine yerleşip orada kaldılar. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bu gelişmeyi nasıl fiyatladı? İşte 17 Temmuz 2024 altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yeni zirveyi gördü. Hem ONS'tan hem dolardan destek alan gram altın, bu haftaki yükselişini yeni bir rekorla taçlandırdı. Peki gram altın fiyatını zirveye taşıyan ons altın neleri fiyatladı? Söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenlerle birlikte güncel altın fiyatları...

Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ONS REKOR KIRDI GRAM ALTIN DA TAKİP ETTİ

Ons altın, jeopolitik gerilimler ile Amerika'da enflasyon verisinin açıklanması sonrası Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesini fiyatlıyor. Bu fiyatlamada tarihi zirvesini yenileyen ONS, gram altın tarafına da yeni rekor getirtti. Piyasada gözler şimdi önümüzdeki hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.715,88 TL
SATIŞ: 2.716,66 TL

Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.507,82 dolar
SATIŞ: 2.508,53 dolar

Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.491,32 TL
SATIŞ: 2.515,10 TL

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