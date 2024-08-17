Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ONS REKOR KIRDI GRAM ALTIN DA TAKİP ETTİ

Ons altın, jeopolitik gerilimler ile Amerika'da enflasyon verisinin açıklanması sonrası Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesini fiyatlıyor. Bu fiyatlamada tarihi zirvesini yenileyen ONS, gram altın tarafına da yeni rekor getirtti. Piyasada gözler şimdi önümüzdeki hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...