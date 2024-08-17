Gram altın REKOR KIRDI! 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
12:00
Altın fiyatları tarih yazdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, beraberinde gram altın fiyatına da rekor getirtti. ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerini azaltırken risk iştahını yükseltti. Bu gelişmeyi fiyatlayan ons altın ve onu takip eden gram altın psikolojik bantlarının üzerine yerleşip orada kaldılar. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bu gelişmeyi nasıl fiyatladı? İşte 17 Temmuz 2024 altın fiyatları...