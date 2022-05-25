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Haberler Galeri Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:09

Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftada küresel gelişmelere paralel hareketli seyrediyor. Dün 947 TL'ye kadar geri çekilen altın gram fiyatı, ons tarafından esen rüzgarla 969 TL bandını aşarak 5 ayın rekorunu kırdı. Küresel düzeyde merkez bankalarının sıkı para politikasına geçme adımlarına rağmen altın fiyatları, artan resesyon endişelerinin etkisiyle hem ons hem de gram altın tarafında yükselişe geçti. Artan altın talebi nedeniyle yaşanan dalgalanma sonrası Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı sık sık takip ediyor. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?

Gram altın, altın ons fiyatı ile hareketlendi. Dün gün içinde 947 TL'ye kadar çekilen gram altın öğleden sonraki hareketle 2,5 ayın rekorunu kırmıştı. Altın fiyatları için haftanın 3. işlem gününde de hareketlilik sürüyor. Nitekim altın gram fiyatı bugün 969 TL'yi geçerek 5 ayın zirvesine yükseldi. Peki altın fiyatları neden yükseliyor?

İşte son dakika altın gelişmeleriyle beraber 25 Mayıs bugün canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın fiyatı için belirleyici olan altın ons fiyat dün üst üste yükselişini 5. güne taşıdı. Bununla beraber yeni günde de gram altın fiyatları 969 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

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Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2022 BUGÜN NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 975,74
SATIŞ (TL) 975,92

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