Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:09

Gram altın rekora doymuyor! Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik güncel ve anlık altın fiyatı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftada küresel gelişmelere paralel hareketli seyrediyor. Dün 947 TL'ye kadar geri çekilen altın gram fiyatı, ons tarafından esen rüzgarla 969 TL bandını aşarak 5 ayın rekorunu kırdı. Küresel düzeyde merkez bankalarının sıkı para politikasına geçme adımlarına rağmen altın fiyatları, artan resesyon endişelerinin etkisiyle hem ons hem de gram altın tarafında yükselişe geçti. Artan altın talebi nedeniyle yaşanan dalgalanma sonrası Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı sık sık takip ediyor. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...