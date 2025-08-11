Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025
12:42
Gümüş fiyatları artacak mı? Meksika madenleri yeniden sahnede: İşte detaylar...
Küresel ekonomilerdeki belirsizlik dünyanın son yıllarda sürekli olarak savaşlar ve risklerle sınanması değerli metallere olan talebi artırdı. Pandemiden bu yana özellikle Merkez Bankası alımlarıyla altın sert yükselişler kaydetti. Altınla beraber bireysel yatırımcının radarına giren gümüş, yükselen arz açığı ve endüstriyel alandaki yaygın kullanımı ile değer kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli üreticisi Meksika, gümüş fiyatlarında belirleyici olacak.