Gümüş fiyatları artacak mı? Meksika madenleri yeniden sahnede: İşte detaylar...

Altın, FED ve talep denkleminde fiyatlanırken gümüş için senaryo biraz daha farklılaşıyor. Gümüş, altın gibi FED kararlarından etkilenirken farklı olarak teknolojik gelişmelerle de fiyatlanıyor. Son beş yıldır yer üstü stoklar azalırken talep açıkları artmaya devam ediyor. Artan endüstriyel tüketim ve yatırım talebi mevcut arzı aşıyor. 3.400 dolarlık altın/37 dolarlık gümüş baz alınarak hesaplandığında Altın ile gümüş arasındaki mevcut fiyat oranı yaklaşık 1:92 seviyesinde. Bu oran, yaklaşık 1:60 olan tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor.