Gümüş fiyatları artacak mı? Meksika madenleri yeniden sahnede: İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:42

Küresel ekonomilerdeki belirsizlik dünyanın son yıllarda sürekli olarak savaşlar ve risklerle sınanması değerli metallere olan talebi artırdı. Pandemiden bu yana özellikle Merkez Bankası alımlarıyla altın sert yükselişler kaydetti. Altınla beraber bireysel yatırımcının radarına giren gümüş, yükselen arz açığı ve endüstriyel alandaki yaygın kullanımı ile değer kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli üreticisi Meksika, gümüş fiyatlarında belirleyici olacak.

SEVDE NUR DEMİR
Artan arz açığı, güneş panelleri ve elektrikli araçların kullanımının artması gümüş fiyatları için itici bir güç oldu. Altının göz kamaştıran yükselişi dikkat çekerken gümüş fiyatlarındaki hiç de mütevazi olmayan değer kazançları takip ediliyor. Gümüş almak mantıklı mı? İşte rakamlar ve fiyat tahminleri ile gümüşe yönelik beklentiler…

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINI NELER BELİRLİYOR?

Altın fiyatları 2024 ve 2025 yılların yükseliş kaydetmesine rağmen büyük oranda FED'in sıkı para politikalarının gölgesinde kaldı. Buna rağmen artan talep ve güvenli liman alımları altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımaya yetti. Çin gibi Merkez Bankası özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra tüm dünyada yükselen enflasyondan korunmak için yüksek meblağlarda alımlar gerçekleştirdi.

Altın, FED ve talep denkleminde fiyatlanırken gümüş için senaryo biraz daha farklılaşıyor. Gümüş, altın gibi FED kararlarından etkilenirken farklı olarak teknolojik gelişmelerle de fiyatlanıyor. Son beş yıldır yer üstü stoklar azalırken talep açıkları artmaya devam ediyor. Artan endüstriyel tüketim ve yatırım talebi mevcut arzı aşıyor. 3.400 dolarlık altın/37 dolarlık gümüş baz alınarak hesaplandığında Altın ile gümüş arasındaki mevcut fiyat oranı yaklaşık 1:92 seviyesinde. Bu oran, yaklaşık 1:60 olan tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor.

GÜMÜŞ TALEBİ NEDEN ARTIYOR?

Gümüş para politikalarından bağımsız olarak endüstriyel talepten de fiyat desteği sağlıyor. Yarı iletken üretimi, baskılı devre kartları, tüketici cihazlarındaki elektrik kontakları, iletken mürekkepler ve macunlar teknoloji sektörünün vazgeçilmezleri ve bu ürünleri hepsinin üretiminde gümüş kullanılıyor.

Yenilenebilir enerji üretimi için de gümüşe olan talep artmayı sürdürüyor.
  1. Fotovoltaik güneş panelleri iletkenlik için gümüş macunu kullanır
  2. Elektrikli araç üretimi için birçok bileşende gümüşe ihtiyaç duyuluyor
  3. Elektrik şebekesi altyapısının yükseltilmesi gümüş bazlı bileşenlere bağlıdır
  4. Pil teknolojileri, performans iyileştirmeleri için giderek daha fazla gümüş içeriyor
YILA 29 DOLARDAN BAŞLADI

Gümüş enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, 2024 yılında ons gümüş fiyatları yüzde 21 gibi hatırı sayılır bir artış kaydetti. ABD hisse senetlerindeki olumlu seyirle beraber yatırımcıların yapay zekaya olan ilgisi be bunun teknoloji hisselerine olan yansıması gümüş fiyatlarını desteklemeyi sürdürdü.

2024 yılında piyasaları etkisi altına alan tüm gelişmeler 2025 yılında da etkisini sürdürdü. Tüm bunlara ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasalarda neden olduğu belirsizlik de eklendi. Bununla beraber 2025'i 29 doların hemen altında açan gümüşün fiyatı, Mart ortasına kadar 34 doların üzerine çıktı. ABD faiz indirimleri, yeni ABD Yönetimi'nin ABD'nin ticaret açığını azaltma ve ülkenin imalat sektörünü canlandırma hedefleri ve artan ABD borcuyla doların değerine karşı endişeler devam ediyor. Bunu değerli metallere pozitif bir katkı sağlaması bekleniyor.

MEKSİKA MADENLERİNDE ÜRETİM ARTACAK

2025 yılında arz açığında %2'lik artış ve toplam talepteki %1'lik düşüş bekleniyor. Yüksek arzın maden üretimindeki %2'lik artıştan kaynaklanması beklenirken bunun dünyanın en çok gümüş üreten ülkesi Meksika'dan kaynaklaması bekleniyor. Bu yıl için 117,6 Moz (3.659 ton) talep açığı bekleniyor. Öte yandan Küresel gümüş madeni arzının 2025 yılında %1,9 artarak 835,0 milyon ons'a (25.972 ton) yükselmesi bekleniyor. Bunun da yine büyük kısmının Meksika kaynaklı olması bekleniyor.

Meksika'da bulunan Fresnillo ve MAG Silver'ın Juanicipio madenlerinde üretiminin zirve yapması bekleniyor. Peñoles madenlerinin 2024 yılında operasyonel zorlukları geride bırakarak ardından tam üretime dönmesi ve Endeavour Silver'ın Terronera projesinin faaliyete geçmesi bekleniyor.

HSCB'DEN GÜMÜŞ FİYATLARI TAHMİNİ

İngiliz merkezli banka, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler 2025, 2026 ve 2027'ye ilişkin gümüş fiyat tahminlerini yükseltti. Banka daha önce yaptığı açıklamada gümüşün 2025 yılında 30,28 dolar olmasını beklerken yeni tahminine göre fiyatlar 35,14 dolara kadar çıkacak. 2026'da 33,96 dolar 2027'de 31,79 dolar olması bekleniyor. Ons gümüş şu an küresel piyasalar 38 dolarla bankanın tahminleri üstünde seyrediyor. Yurt içi piyasalarda gümüşün gram fiyatı 49,59 liradan işlem görüyor.