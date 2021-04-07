Son dönemde yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündemde yerini alan altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal geçtiğimiz sene 500 TL'nin üstüne çıkarak rekor kırmış ardından ise çeşitli nedenlerle ciddi düşüşlere imza atmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında ise fiyatlardaki yeni yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmiş ve bu kapsamda canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilmeye başlanmıştı. Sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 455 TL olarak kaydedildi. Buna göre; 7 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…