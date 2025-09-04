GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

3 Eylül 2025 altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ons altının yönü belirsizliğini korurken, Türkiye'de gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da alış-satış değerleriyle gündemde. Peki, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın piyasası ve anlık fiyatlar.