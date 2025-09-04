Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:26
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları yeni haftanın üçüncü gününde yakından takip ediliyor. Ons altındaki dalgalanmalar gram altına yansırken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Yaz düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği çeyrek altın fiyatındaki hareketlilik dikkat çekerken, yatırımcılar ise gram altındaki yükselişi izliyor. Peki, 3 Eylül altın fiyatları alış-satış değeriyle ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum.